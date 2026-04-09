日韓股市翻黑！伊朗控美違反停火協議　金價回跌

▲日韓股市未隨美股走揚，日股示意照。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

美伊停火原本帶動市場樂觀情緒，但局勢再添變數。受到伊朗指控美國違反停火協議，加上以色列持續對黎巴嫩發動攻擊影響，亞股今（9）日早盤承壓，日股與韓股雙雙翻黑，市場避險情緒降溫，金價回落。

日經225指數上午開盤報56,199.86點，下跌0.19%；韓國綜合股價指數（KOSPI）開盤下跌0.8%，至2,826.45點，顯示資金轉趨觀望。

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貴金屬與匯市同步出現波動。現貨黃金在紐約尾盤仍小幅上漲0.4%，報每盎司4,723.39美元，但隨避險需求降溫，短線漲勢受抑；白銀上漲1.7%，鉑金與鈀金同步走高。另一方面，衡量美元強弱的彭博美元即期指數下跌0.8%，顯示資金略為轉向風險資產。

根據《彭博社》報導，此次美國與伊朗達成的「雙邊停火」協議，關鍵條件在於伊朗是否同意重新開放全球能源命脈——荷姆茲海峽。伊朗方面表示，若針對該國的軍事行動停止，將在未來兩週內重啟航道；市場亦傳出，以色列已同意相關停火安排。

不過，停火協議穩定性備受質疑。伊朗國會議長卡利巴夫隨後公開指控美國違反協議，批評美方不僅否認伊朗提煉鈾的權利，還放任以色列持續攻擊黎巴嫩，甚至有無人機進入伊朗領空，形同破壞停火共識。

市場分析指出，地緣政治風險反覆，使市場情緒快速轉向，亞股反彈動能受阻。短線除了關注停火協議是否破局外，荷姆茲海峽是否穩定開放，仍將是牽動油價、股市與避險資產走勢的關鍵指標。