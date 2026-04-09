台積電跌5元至1945　台股小漲逾百點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（9日）以34779.96點開出，指數上漲18.58點，漲幅0.05％。指數隨後走勢溫吞，小漲104.73點至34866.11點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1945元，跌幅0.26％；鴻海（2317）下跌0.5元至201元；聯發科（2454）上漲20元至1600元；廣達（2382）下跌3元來到304.5元；長榮（2603）下跌1元至201元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲1325.46點或2.85％，收在47909.92點；標準普爾500指數上漲165.96點或2.51％，收6782.81點；那斯達克指數上漲617.15點或2.8％，收在22635.0點；費城半導體指數上漲507.05點或6.34％，收8510.92點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 47909.92 ▲1325.46 ▲2.85% S&P500 6782.81 ▲165.96 ▲2.51% NASDAQ 22635.0 ▲617.15 ▲2.8% 費城半導體指數 8510.92 ▲507.05 ▲6.34%

資料來源：證交所