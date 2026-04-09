股王信驊強攻13255元天價　2檔千金股漲停

▲信驊董事長林鴻明。（圖／記者高兆麟攝）
記者陳瑩欣／台北報導
股王信驊（5274）今（9）日挾業績題材持續走揚，開盤不到1時漲逾4%衝至13255元新天價。高價股中，包括記憶憶體模組廠宜鼎（5289）、半導體量測儀器大廠致茂電子（2360）盤中雙雙漲停，為40檔千金股中最先亮燈的標的。
信驊3月營收達12.35億元，月增22%、年增64%，大幅優於市場預期，加上市場傳出4月產品漲價仍供不應求，昨（8）日以萬金股王的姿態亮燈漲停，今日再度衝高，開盤40分鐘每股最多漲640元，報價衝13255元刷新台股最高價紀錄。
宜鼎為記憶體漲價受惠股，公司公告自結3月營收達56.72億元，月增35.75%、年增484.78%，創單月營收新高；第一季營收達131.83億元，季增1.74倍、年增403.39%，也創單季營收新高，並達去年全年營收逾9成。今日盤中最高來到1180元漲停價。
同屬AI股的致茂3月合併營收43.66億元，年增63.49％，累計第一季營收達118.59億元，年增72.75％，季增38.21％，致茂由於股價飆高提前公告1月獲利，每股稅後純益（EPS）高達3.35元，今日盤中亦觸及漲停價1895元。
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