外籍人才破百萬！勞退新制上路　企業6月底前必做4件事

▲安永聯合會計師事務所外觀。（圖／安永提供）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣外籍人才持續攀升，已正式突破百萬大關。根據內政部移民署統計，截至2026年1月，在台合法居留外國人已逾103萬人；扣除未滿15歲、非勞動力與失業人口後，約有86萬名外國人在台工作，創歷史新高，顯示外籍人才已成企業重要人力來源。隨著人數增加，勞退新制同步上路，企業因應時程也進入倒數。

因應新制規定，企業須在今年6月30日前完成相關作業，重點包括4大事項：一、盤點未具永久居留證的外籍白領，進行新制或舊制意願確認；二、提前編列退休金預算，並納入自2026年1月1日起的追溯成本；三、針對選擇新制者，完成申報與每月6%提繳作業；四、選擇舊制者，須建立退休準備金制度與相關管理機制。

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安永聯合會計師事務所指出，勞退新制已於2026年1月1日正式適用外籍白領，企業若未在期限內完成意願確認與提繳安排，將影響制度銜接與內部管理。

依據新版《外國專業人才延攬及僱用法》，自2026年起，外籍專業人才與特定專業人才（統稱外籍白領）即使未持有永久居留證，也全面納入勞退新制。2026年1月1日後到職者，須強制適用新制，由雇主每月提繳薪資6%至個人退休金專戶。

至於2026年前已到職者，則可選擇適用新制或舊制。企業需主動詢問員工意願，若未回覆則視同選擇新制；一旦選擇新制，雇主須自2026年1月1日起追溯提繳退休金。

隨制度全面轉換，企業人事成本也隨之增加。過去外籍白領多因舊制門檻較高，實際領取退休金機率有限，企業負擔相對較低；新制上路後，雇主須每月固定提繳，形成長期成本支出。專家建議，企業應及早完成內部盤點與規劃，以確保制度順利銜接。