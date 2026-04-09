三星家族「繳遺產稅」拋售1500萬股套現3兆韓元　股價重挫近4%

▲南韓三星。（圖／路透社）

記者高兆麟／台北報導

根據韓國媒體《朝鮮日報》報導，已故三星集團會長李健熙的遺孀洪羅熙為籌措遺產稅與償還貸款資金，傳出將透過盤後鉅額交易（block deal）出售三星電子持股，處分規模上看約3兆韓元（約新台幣700億元）；由於三星股價今年因AI（人工智慧）題材大漲，此次要釋出1500萬股，市場關注對股價後續的影響。

三星電子今日（9日）股價一度下挫至202500韓元，大跌3.8%，中午前股價多在平盤以下游走，股價介於202500韓元至207500韓元間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據投行圈消息，洪羅熙已於8日盤後啟動詢價程序，擬出售約1500萬股三星電子股票，約占持股0.25%。此次交易價格預計將較當日收盤價21萬500韓元折價，落在約20萬4395至20萬8605韓元區間，估計可套現約3.1兆韓元。

知情人士指出，洪羅熙早在今年初即與新韓銀行簽署股票處分信託契約，明確將資金用途設定為「繳納稅款及償還貸款」。本次出售標的即為該信託項下全數1500萬股，若順利完成，其在三星電子持股比重將由1.49%降至約1.24%。

市場分析，此次出脫持股主要為支應已故三星會長李健熙身後高達約12兆韓元的遺產稅。三星家族採分期方式繳納，為期5年、共6期，最後一筆款項須在本月底前完成支付。

除洪羅熙外，其他家族成員，過去也透過出售股票或融資方式籌措稅款。券商普遍認為，此次大規模釋股有助消化潛在賣壓，降低市場對「過度供給」（overhang）的疑慮，對三星電子後續股價表現反而可能帶來正面影響。