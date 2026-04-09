面板雙虎競飆！友達爆63萬張大量漲停　群創衝半根

▲面板雙虎友達、群創。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

Touch Taiwan正式登場，面板雙虎友達（2409）、群創（3481）高層釋出上半年景氣展望偏多的看法，加上展出矽光子、FOPLP（扇出型面板級封裝）先進技術，吸引搶短買盤進駐，友達率先急拉直奔18.75元漲停價位，到11點左右成交量爆出63萬多大量，居上市成交量最大個股，群創漲幅逾半根停板，最高來到28元。

全球供應鏈面臨中東地緣政治緊張挑戰，對於面板後續產業看法，友達董事長彭双浪指出，今年景氣不會像年初那麼樂觀，卻也不悲觀，然而，戰爭情勢一日三變，無法預測下半年趨勢；群創董事長洪進揚則說，戰爭、運動賽事、記憶體價格上漲等因素推動客戶提前拉貨，上半年訂單表現比預期好。

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面板產業面臨陸廠強力競爭，紛紛尋求技術轉型，延伸到非顯示應用領域，友達集結集團之力發展光通訊模組，友達從事RDL、玻璃TGV和模組整合，富采（3714）做發射元件、鼎元（2426）則是開發接收元件。

群創則是鎖定FOPLP（扇出型面板級封裝），生產線持續滿載，RDL（重分佈層）、TGV（玻璃通孔）技術爭取客戶認證，在Touch Taiwan展場展示了超大尺寸620mm*750mm的RDL產品。

昨（8）日外資大舉回補1177.72億元，創下史上第二大買超金額，群創、友達分居當天買超第一、二名個股，買超張數達13.2萬張以及9.64萬張。

