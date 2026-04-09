國泰00400A今掛牌漲幅1.6％　AI龍頭持股曝光

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

4月台股戲劇性反彈回到3萬4千點，市場反覆變動提升選股難度，國泰投信旗下首檔主動式ETF「主動國泰動能高息（00400A）」於今（9）日正式掛牌，股價震盪走高最高來到10.94元，漲幅1.67%，截至12點左右成交量突破20萬張，居上市成交量第三大個股。

根據國泰投信官網顯示，00400A目前持有逾40檔個股，產業別以電子零組件、半導體及電腦與周邊設備為主，涵蓋台積電（2330）、台達電（2308）、台光電（2382）等具備長期競爭優勢的產業龍頭。

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00400A基金經理人梁恩溢表示，台股位處3萬餘點相對高檔，又逢地緣政治干擾，市場風險意識提升，資金在不同族群間快速移轉，盤面呈現明顯輪動、短線震盪加劇的格局，指數表現也更容易受到消息面牽動，不過整體而言，AI及半導體仍處於動能成長核心領域。隨著全球生成式AI需求邁入實際落地階段，半導體供應鏈對先進製程與高階封裝的需求持續提升，台積電在整體AI生態系中無可取代；同時，AI產業已發展為高度分工、緊密協作的供應鏈體系，使台灣得以憑藉完整的產業聚落與技術整合能力，位居全球AI產業鏈的核心樞紐。

梁恩溢指出，雖然AI競賽百家爭鳴，但無論是AI巨頭輝達、超微，或是雲端服務商如Google與Amazon的自研晶片布局，背後皆仰賴台灣供應鏈在製造品質、交期彈性與工程整合能力上的長期累積，產業勝負關鍵已從單一產品表現，轉向供應鏈交付能力與量產效率。

在此架構下，台積電作為先進製程與高階封裝的關鍵角色，持續為台灣AI產業鏈提供支撐，也使整體供應鏈具備續航基礎。隨著需求由晶片端向系統端延伸，相關動能正由半導體核心向外擴散，逐步帶動AI伺服器、HBM記憶體、高速傳輸與關鍵材料等族群同步受惠，例如CCL大廠台光電受惠於AI製造與低軌衛星等訂單下營收穩健成長，3月營收達120.1億元，年增56.63%。

此外，在AI電源供應器領域，台達電目前穩居全球領航者地位，市佔率已攀升至約65%之高。隨著AI GPU相關的AC/DC電源轉換產品需求於2026年全面放量，預計將推升年度營收動能，儘管在水冷散熱市場面臨後進競爭者挑戰，台達電仍靠著深厚的技術護城河維持市場龍頭優勢；且隨著今（2026）下半年關鍵電力技術與液冷系統迎來世代交替，台達電有望藉由領先的技術迭代，持續擴大與競爭對手的差距，穩固其作為全球AI基礎設施核心供應商的地位。

00400A為全台首檔採月配息機制的主動式台股ETF，在評估收益型標的時，著眼於避免投資人落入「賺了股息、卻賠了價差」的常見困境，不僅檢視個股殖利率水準，更納入「填息速度」與「填息率」作為重要篩選指標，並汰除基本面轉弱的企業，確保基金在追逐現金流目標的同時，也能兼顧成長潛力，透過更高頻率的配息設計，讓資金運用有望更貼近投資人的日常財務規劃需求。

