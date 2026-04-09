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汽機車零配件、智慧移動展　將展現台灣供應鏈實力

▲360° MOBILITY Mega Shows將於4月14日至17日於南港展覽1館登場。圖為去年展出現場。(圖／貿協提供)

▲360° MOBILITY Mega Shows聚焦AI與氫能應用，呈現智慧座艙、車聯網與新能源移動等最新發展。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會主辦的「360° MOBILITY Mega Shows」將於本月14日至17日在台北南港展覽館1館盛大登場。本展整合「台北國際汽機車零配件展(Taipei AMPA)」及「台灣國際智慧移動展(E-Mobility Taiwan)」，並與台灣區電機電子工業同業公會共同主辦的「台北國際車用電子展(Autotronics Taipei)」同期舉辦。

三展聯手打造橫跨零組件、車用電子、電動化與智慧移動科技的國際級產業平台，串聯上下游供應鏈，提供拓銷與技術交流的重要場域。

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因應全球車輛產業加速邁向AI化、低碳化與供應鏈重組，今年展會聚焦「AI應用」與「氫能技術」兩大亮點，並規劃國際論壇、氫能運輸趨勢研討會及多場全球市場交流活動，回應產業對智慧化、淨零化與國際布局的高度關注。

本屆吸引來自16個國家與地區、近900家廠商參展；截至目前，已有超過80個國家的專業人士完成預先登記，並有來自13個國家的產業公協會代表及14家國際媒體將到場參與。此外，本屆展覽公協會與媒體家數均超越上屆，顯示展覽國際關注度與產業影響力持續提升，也可望帶動更多跨國交流與商務媒合機會。

面對全球移動產業的快速變局，本屆重點活動「360° MOBILITY Forum 2026車輛移動產業國際論壇」將於4月15日舉辦，以全球移動戰略對話為主軸，探討供應鏈如何透過技術創新與信任鏈重構，以因應多變的國際環境。

講者陣容涵蓋產業組織、創投與企業代表，包括美國智慧交通協會(ITS America)、加拿大安大略省汽車創新網絡(OVIN)、以色列智慧交通創投(Next Gear Ventures)、群創光電、裕隆日產汽車、研華科技與歐特明等代表，分享最新趨勢與實務觀察。

主題策展方面，本展推出「AI CAR主題館」，展示智慧座艙、車聯網、智慧駕駛輔助、邊緣運算與車輛整合應用，呈現AI技術導入車輛系統與未來移動場景的發展趨勢。呼應全球淨零轉型趨勢，展會亦規劃「氫能運用主題館」，並舉辦「氫能運輸趨勢研討會」，聚焦氫能在交通運輸領域的潛力與產業前景。

同時，透過「ESG Achievement」系列活動，展現企業將永續理念落實於產品設計、製造流程與營運策略的具體成果，凸顯台灣業者在綠色供應鏈與永續轉型上的實力。

汽機車零配件展區方面，集結車燈照明、底盤系統、轉向懸吊、煞車零件、引擎零組件及售後維修等業者，完整展現台灣零配件產業深厚的製造優勢。包括龍鋒企業、佳欣光電與巨輪等車燈照明業者，以及南晃、國全、秀山與虎山等零組件指標廠商參與，另有徐府實業、巨鯨與晨耀等售後市場及改裝配件業者共同展出，凸顯台灣在車燈、關鍵零件及售後維修市場的競爭優勢。長期以來，台灣業者憑藉穩定品質、靈活供應與技術升級能力，深獲國際市場信賴。

除技術與應用亮點外，本屆亦持續強化國際鏈結與市場交流，透過「360° MOBILITY USA Day」，邀請美國北卡羅萊納州、賓州、德州與西維吉尼亞州等地方政府代表，分享各州產業現況及投資政策；另邀波蘭、哈薩克與新加坡等產業協會代表，解析當地市場需求與合作機會。展期亦規劃多場國際買主與台灣業者的一對一洽談活動，協助業者掌握全球市場動向並拓展合作商機。

今年展會以移動生態系(Connected Mobility)、未來移動(Future Mobility)與低碳移動(Green Mobility)為策展主軸，結合AI、氫能應用、車電系統、智慧交通及永續移動等多元面向，完整呈現移動產業升級與跨域整合成果。透過展覽、論壇、研討會與商機交流活動並行，進一步提升產業交流、合作對接與商機拓展效益。

國內業者及專業買主可透過官網完成預先登記，展期間憑QR Code即可快速入場；一般民眾則可購票參觀。主辦單位誠摯邀請全球產業人士、媒體及關心未來移動發展的各界人士蒞臨參與。更多展會資訊及預先登記參觀，可參閱官方網站：

關鍵字： 汽機車零配件智慧移動展供應鏈實力

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