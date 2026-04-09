快訊／台股收盤上漲99.78點　台積電漲5元至1955

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（9日）開高走高，加權指數終場上漲99.78點，以34861.16點作收，漲幅0.29％，成交量8442.86億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲18.58點開出，指數開高走高，盤中最高達34884.45點，最低34617.34點，終場收在34861.16點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1955元，漲幅0.26％；鴻海（2317）下跌1.5元至200元；聯發科（2454）下跌5元至1575元；廣達（2382）上漲5.5元來到313元；長榮（2603）上漲1元至203元。
今天漲幅前5名個股為泰宗（4169）上漲23.5元，漲幅16.21％；有成精密（4949）上漲7元，漲幅10％；華園（2702）上漲1.3元，漲幅10％；長興（1717）上漲6.7元，漲幅9.99％；富采（3714）上漲5.2元，漲幅9.98％。
跌幅前5名個股則為森崴能源（6806）下跌2.8元，跌幅9.93％；台揚（2314）下跌1.35元，跌幅9.78％；巨騰-DR（9136）下跌0.87元，跌幅9.09％；元晶（6443）下跌3.35元，跌幅8.29％；南亞科（2408）下跌18元，跌幅8.07％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|泰宗（4169）
|168.5
|▲23.5
|▲16.21％
|有成精密（4949）
|77.0
|▲7.0
|▲10.0％
|華園（2702）
|14.3
|▲1.3
|▲10.0％
|長興（1717）
|73.8
|▲6.7
|▲9.99％
|富采（3714）
|57.3
|▲5.2
|▲9.98％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|森崴能源（6806）
|25.4
|▼2.8
|▼9.93％
|台揚（2314）
|12.45
|▼1.35
|▼9.78％
|巨騰-DR（9136）
|8.7
|▼0.87
|▼9.09％
|元晶（6443）
|37.05
|▼3.35
|▼8.29％
|南亞科（2408）
|205.0
|▼18.0
|▼8.07％
資料來源：證交所
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