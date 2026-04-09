快訊／台股收盤上漲99.78點　台積電漲5元至1955

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（9日）開高走高，加權指數終場上漲99.78點，以34861.16點作收，漲幅0.29％，成交量8442.86億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲18.58點開出，指數開高走高，盤中最高達34884.45點，最低34617.34點，終場收在34861.16點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1955元，漲幅0.26％；鴻海（2317）下跌1.5元至200元；聯發科（2454）下跌5元至1575元；廣達（2382）上漲5.5元來到313元；長榮（2603）上漲1元至203元。

今天漲幅前5名個股為泰宗（4169）上漲23.5元，漲幅16.21％；有成精密（4949）上漲7元，漲幅10％；華園（2702）上漲1.3元，漲幅10％；長興（1717）上漲6.7元，漲幅9.99％；富采（3714）上漲5.2元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為森崴能源（6806）下跌2.8元，跌幅9.93％；台揚（2314）下跌1.35元，跌幅9.78％；巨騰-DR（9136）下跌0.87元，跌幅9.09％；元晶（6443）下跌3.35元，跌幅8.29％；南亞科（2408）下跌18元，跌幅8.07％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 泰宗（4169） 168.5 ▲23.5 ▲16.21％ 有成精密（4949） 77.0 ▲7.0 ▲10.0％ 華園（2702） 14.3 ▲1.3 ▲10.0％ 長興（1717） 73.8 ▲6.7 ▲9.99％ 富采（3714） 57.3 ▲5.2 ▲9.98％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 森崴能源（6806） 25.4 ▼2.8 ▼9.93％ 台揚（2314） 12.45 ▼1.35 ▼9.78％ 巨騰-DR（9136） 8.7 ▼0.87 ▼9.09％ 元晶（6443） 37.05 ▼3.35 ▼8.29％ 南亞科（2408） 205.0 ▼18.0 ▼8.07％

資料來源：證交所