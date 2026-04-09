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塑膠袋短缺有望緩解　經長：台塑增量5千噸明日出貨

▲▼ 塑膠袋,塑膠,限塑。（圖／達志影像／美聯社）

▲經濟部指出台塑增量聚乙烯出貨，緩解塑膠袋短缺、示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

中東局勢影響石化原料供應，部分地區傳出塑膠袋短缺情形。經濟部長龔明鑫今天表示，隨著上游原料供應增加，情況可望迅速緩解，其中台塑擴大生產約5000噸塑膠粒（聚乙烯）預計明天出貨。 他進一步指出，中油已有1艘油輪於波斯灣完成裝載約200萬桶原油，若未來2週可順利到港，估計可以支應國內逾半個月需求。

立法院經濟委員會今天邀請經濟部長龔明鑫就「中東衝突加劇市場不確定性，致國內包括乙烯、塑膠、化肥、瀝青等石化原物料及物流成本增加，屢傳缺料、囤貨現象等之問題評估、因應策略與現況」進行報告，並備質詢。

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龔明鑫於會前受訪指出，昨天行政院已召開穩定物價小組會議檢視近期物價情勢。整體而言，3月CPI年增率僅1.2%，低於原先預期，整體物價走勢仍屬平穩。

不過，龔明鑫指出，受國際情勢影響，部分石化原料及下游產品如塑膠袋，確實出現局部性缺貨現象。經濟部也提出5大因應措施，包括在上游增加原料供應、中游協助製造端加速生產、通路端強化調度，以及建立跨部會與地方政府的通報平台，若有短缺可即時反映並進行調度。

此外，經濟部也與法務部成立聯合稽查小組，防範市場出現囤積或哄抬價格等不當行為，以維持市場秩序。 在原料來源方面，龔明鑫指出，中油已有1艘油輪約200萬桶原油在波斯灣完成裝載，若未來2週荷莫茲海峽航道順利通行抵台，若以國內每日約15萬桶原油的使用量估算，這批原料可額外支應超過半個月需求，將進一步穩定供應。

龔明鑫表示，目前瀝青庫存可支應至5月底，供應無虞，台塑也已啟動國際調度機制，整體石化供應情勢正逐步改善。

經濟部今天提供的專案報告表示，瀝青國內生產廠商為中油及中塑，目前庫存約4.2萬噸，以每月供應量1.5萬噸估算，可望支應至5月底，台塑化預計6月進口柏油基原油，以增加瀝青產量，目前亦正常供貨給中塑銷售，中油也將持續尋求柏油基原油或現貨瀝青的進口機會，以提高整體供應量。

關鍵字： 石化原料塑膠袋台塑中油經濟部

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