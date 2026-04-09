台達電+泰達電市值衝8兆　謝金河：低調的另一座神山崛起

▲台達電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

財信傳媒董事長謝金河今日以「低調的另一座神山正在崛起」為題撰文表示，過去外界多認為台灣是「台積電一個人的武林」，但隨著AI產業崛起，帶動供應鏈整體成長，一向低調的台達電正快速崛起，除台達電市值穩居台股第二外，泰國的泰達電今再創295泰銖高價，市值到3.68兆泰銖，把台達電加上泰達電市值約台幣8兆元，成為另一座值得關注的「神山」。

以下謝金河臉書全文：



很多人都說台灣是台積電一個人的武林！台積電市值占台灣股市超過四成，這樣說也沒有什麼錯，不過，台積電撐大整個供應鏈，讓更多的小樹苗逐漸茁壯長大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但很多人都沒有注意到一直很低調的台達電正在快速崛起。這幾天，台達電股價漲到1705元，市值跑到4.3249兆元，已經穩居台灣第二大巿值企業，而去年這個時候，台達電股價才275元，短短的一年，這個變化不可說不大。

改變這一切的是Ai帶來的神奇力量，台達電從電源到散熱，在Ai吃電的產業，台達電提供完整的解決方案，搖身一變成為世界級大企業。去年台達電全年營收5548.85億元，淨利601.08億元，Eps23.14元，這是史上最好的成績，今年還會更上一層樓。

除了台灣的台達電，還有泰國的泰達電，今天泰達再創295泰銖高價，市值到3.68兆泰銖，把兩家公司加在一起，市值約台幣8兆元。這個從電源供應器起家的企業征戰全球，不斷的追求成長，並且落實公司治理，永續發展，一直都是台灣得到最高評價的企業。

過去幾十年，台達電市值，規模都差鴻海很遠，市值相差一兆多，如今台達電市值比鴻海多1.5兆元，看起來也給劉揚偉帶來壓力。

這些年，從鄭崇華，海英俊到鄭平，鄭安，他們一棒接一棒，跑出台灣的典範，令人尊敬！