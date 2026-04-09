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北市進出口公會訪團深入德州大奧斯汀地區　開展產業合作商機

▲IEAT訪團與奧斯汀姐妹會交流。（圖／IEAT提供）

▲IEAT訪團與奧斯汀姐妹會交流。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會(IEAT)本月的美國訪問團，洽訪姐妹會Opportunity Austin(OA)，深入了解奧斯汀地區在區域經濟發展、人才培育、產業創新與國際企業服務等面向的最新動向；訪團更具體理解奧斯汀如何以區域整合方式吸引企業進駐，並持續鞏固其作為美國南部重要創新城市的競爭優勢。

IEAT於2025年與OA簽訂MOU締結姐妹會， OA長期扮演區域經濟發展平台角色，並提供企業進入奧斯汀地區所需的市場資訊、投資評估及落地服務支援。此次回訪交流亦有來自製造、航太、電力、公用事業、物流及地方經濟發展等領域代表參與，讓訪團得以更全面掌握大奧斯汀地區在產業聚落、投資環境及供應鏈發展上的整體樣貌。

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在OA的安排下，訪團也參訪了奧斯汀當地最具代表性的新創孵化器Capital Factory，進一步了解當地新創生態系的發展動能。Capital Factory為德州創業生態系的重要樞紐，亦是德州自2010年以來最活躍的早期投資機構。

該平台長期串聯新創團隊、投資人、大型企業及政府資源，在新創育成、投資媒合、企業合作及科技商業化等方面扮演關鍵角色。IEAT訪團此次實地參訪Capital Factory，不僅更深入理解奧斯汀在新創育成與創投網絡上的運作模式，也看見台美雙方未來在新創合作、技術落地及創新資源鏈結上的高度發展潛力。

在能源基礎設施方面，透過駐休士頓經濟組倪伯嘉組長安排，訪團成員與CenterPoint Energy(CNP)電力公司高層主管在奧斯汀會談。CNP為紐約證券交易所上市之財星500大能源控股企業，為大休士頓地區、印第安納州西南部及俄亥俄州西部約290萬用戶提供輸配電服務。

此次會談重點在針對德州應對AI數據中心及工業增長帶動之電力需求，以及更新高壓輸配電網路建設，台灣可提供之強化電網韌性之配套服務，交換意見。

▲IEAT訪團與Wilco EDP、Capital Factory及CNP企業交流合影。（圖／IEAT提供）

▲IEAT訪團與Wilco EDP、Capital Factory及CNP企業交流合影。（圖／IEAT提供）

訪團亦前往位於北奧斯汀的Georgetown，並在 Williamson County Economic Development Partnership(WilCo EDP)及Georgetown市政府的安排下，與當地代表性企業進行深度交流，進一步了解奧斯汀周邊區域的產業發展現況、製造聚落特色及台商在地發展情形。

Williamson County為大奧斯汀地區的重要組成區域，近年隨著產業與人口快速成長，逐步形成兼具科技製造與供應鏈延伸能量的重要區域。宗主委也特別提到，台灣企業近年已持續在 Georgetown 及周邊地區深耕發展，包括 Pegatron與Compal等代表性台商，皆顯示德州中部已逐步成為觀察台美產業鏈結、供應鏈合作與企業在地發展的重要窗口。透過此次交流，IEAT訪團也更具體掌握台灣企業在當地發展所累積的產業基礎與合作契機。

奧斯汀近年在科技創新、高科技製造、新創育成與區域產業鏈結等面向展現強勁發展動能，已成為美國南部極具代表性的產業重鎮之一。

本次IEAT與GAACC締盟，並拜會當地重要商務、創新及產業交流平台，不僅有助於更深入掌握奧斯汀及周邊區域的產業脈動與發展方向，也進一步展現IEAT持續協助台灣企業拓展國際視野、深化台美民間經貿交流及鏈結重點產業資源的關鍵角色。未來IEAT將持續透過姐妹會平台與實地交流，協助台灣企業強化與奧斯汀及德州中部產業聚落的連結，開拓更多實質效益與衍伸合作機會。

本次理監事美國締盟任務團在經濟部駐休士頓辦事處經濟組長的規劃與佈局下，行程橫跨奧克拉荷馬州與德州兩大重點產業州別，深入拜會多個具代表性的工商組織、企業及重要平台，總行程逾1500公里。從能源、電網、物流、資本市場，到科技製造、新創育成與區域產業鏈結，訪團交流面向廣泛且精準，充分展現IEAT協助台灣企業掌握美國重要市場趨勢、對接關鍵產業資源的行動力與國際量能，成功為台美產業合作開啟更具規模與潛力的無限商機。
 

關鍵字： 北市進出口公會德州大奧斯汀產業合作

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