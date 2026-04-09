台股大反攻　4月9檔主動式ETF漲幅逾1成超越大盤

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股反彈站上３萬４千點大關，根據CMoney統計到昨（8）日為止，台股4月以來漲幅9.6%，同期間主動式台股ETF績效平均漲幅逾12%超越大盤，漲幅逾1成的共有9檔，而主動台新優勢成長(00987A)，主動復華未來50(00991A)、主動群益科技創新(00992A)等3檔累計漲幅逾15%，表現最為突出。

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展望後市，主動復華未來50(00991A)經理人呂宏宇表示，台股短期雖因戰況不明而震盪，但中長期基本面依然強韌，其中AI供應鏈仍是台股最強的護城河，因此不改對AI長線發展看好的看法，建議可逢低分批布局，分散波動風險。

呂宏宇指出，目前維持偏多操作，持股仍側重AI規格升級受惠族群，如先進封測、PCB、散熱、高速傳輸等，以及與記憶體、載板等缺貨漲價族群等成長性主題為核心。此外看好AI進入代理(agent)時代，意味著伺服器、散熱、高階連接器等零組件的規格升級將持續加速，預料將進一步挹注台廠硬體供應鏈營收成長動能。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政指出，針對當前台股盤勢與產業趨勢，維持積極的操作策略。首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力；總體而言，基本面穩健的產業與族群仍具備顯著的布局價值。AI科技產業持續成為市場資金追逐的焦點，帶動相關供應鏈的成長熱潮。預期包含載板、設備、半導體、光通訊、記憶體等相關族群仍將持續受惠產業趨勢的發展。



