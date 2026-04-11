獨／4金控「蓋牌」紀念品新曝光　居家餐飲類爭鋒

▲國票金「熊賺」法蘭絨毯曝光。（圖／國票金提供）

記者陳瑩欣／台北報導

金融業2026年股東會旺季將至，股東關注的紀念品內容也陸續出爐。《ETtoday》獨家掌握凱基金（2883）、元大金（2885）、台新新光金（2887）與中信金（2891）等4家規劃方向率先曝光，整體以實用生活用品為主軸，延續近年「居家與餐飲」取向。

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4家未公告紀念品的金控，據《ETtoday》掌握紀念品資訊如下：

元大金

擁有逾44萬股民，過去4年皆提供超商卡，通路盛傳今年維持慣例

凱基金

擁有逾75.6萬股民，從開發金更名第2年後沿襲餐廚用具，2026年送出「陶瓷筷子組」

台新新光金

股東人數73.4萬人，為台新金與新光金合併後首度以新招牌召開股東會，此次紀念品送「二入矽膠隔熱餐墊」，走環保實用風

中信金

股東人數逾57萬，2026年紀念品為「碗盤組」，意圖霸佔餐桌C位，實用性與日常使用頻率皆高，股民居家搶手。

▲華南金控115年股東會紀念品為「咖波聯名限定雙盤組」，4月15日前取得持股皆可兌領。（圖／華南金提供）

其餘已公告紀念品的金控方面，以華南金（2880）推出咖波雙盤組，最後買進日落在4月15日，股民還有機會取得兌換門票，又因為零股也能在親自出席股東會或以電子方式行使表決權下領取，詢問度最高。

▲永豐金股東會紀念品。（圖／業者提供）

另外，有董事改選的國票金（2889）提供「高級法蘭絨毯」，與永豐金（2890）「幸福毯」英雄所見略同，都以「毯」諧音台語的「賺」為股民求得發財好運。

除了國票金以外，今年同時有董事改選題材的台中銀（2812）也送出洗碗精做為股東會紀念品，由於台中銀預計5月27日召開股東會，最後買進日落在3月25日。

依時程觀察，多數金控最後買進日落在3月下旬至4月中旬，其中國票金為3月26日、永豐金為3月25日最早；凱基金、元大金、台新新光金與中信金則集中在4月9日，華南金為4月15日。股東會日期則集中於5月下旬至6月中旬。