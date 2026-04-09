台驊3月營收年減4.56%、月增15.46%　後續出貨動能逐步恢復

▲台驊3月開始整體出貨動能回溫，各事業體營運表現同步改善。圖為台驊控股創辦人顏益財。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股(2636)今(9)日公布3月合併營收為新台幣16.59億元，較2月成長15.46%，較去年同期減少4.56%；累計2026年1至3月合併營收為48.47億元，年減12.99%。

公司說明，3月營收回升，主要係農曆春節後工作天數恢復，前期遞延出貨逐步回補，帶動整體出貨動能回溫，各事業體營運表現同步改善。

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海運方面，3月營收為8.61億元，較2月成長10.35%，較去年同期減少5.82%。月增主要反映節後出貨恢復及部分航線貨量回升；同時，部分航線運價較前月回升，對營收表現形成支撐。在運能供給仍相對充裕的情況下，市場仍處於調整過程。依據上海出口集裝箱運價指數(SCFI)觀察，3月主要航線運價較前月普遍回升，顯示整體市場價格動能較2月改善。

空運方面，3月營收為5.36億元，較2月成長20.68%，較去年同期成長8.49%。受高階電子產品、半導體設備及專案型貨品需求支撐，整體動能維持穩定，營收占比持續提升，有助於平衡整體營運波動。

中歐鐵路方面，3月營收為0.75億元，較2月成長57.67%，惟較去年同期減少25.29%。本月營收回升，主要係部分2月遞延班列於3月出貨，加上訂艙需求較前月增加，帶動貨量回升；此外，受艙位供給相對緊張影響，運價於3月出現階段性上調，對營收表現亦有支撐。

內貿物流方面，3月營收為1.87億元，較2月成長13.40%，惟較去年同期減少18.55%。隨客戶出貨節奏逐步恢復，單月營收有所回升，惟整體需求仍受產業景氣與庫存調整影響。

整體來看，2026年第一季物流市場仍在調整過程中。節後需求雖有回溫，但在運力供給仍相對充裕及國際貿易環境變動影響下，各區域與產業表現仍有差異。

近期國際貿易政策與地緣政治因素持續影響市場氛圍，客戶在出貨與庫存安排上普遍維持審慎，供應鏈配置亦持續朝分散與彈性方向調整。

展望後續，隨出貨動能逐步恢復及市場需求變化，後續營運表現仍將視實際貨量回升情形而定。

面對市場變化，台驊控股持續強化區域布局與多元運輸整合，透過海運、空運、鐵路、陸運與內貿物流的彈性配置，提升整體營運韌性與長期競爭力。