黃金多頭不死！渣打銀上調目標價至5375美元　評油價波動不長久

▲渣打銀上調黃金目標價至5375美元。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

渣打銀行首席投資辦公室（Chief Investment Office, CIO）發布今年第二季全球投資展望，指出市場情緒短期難免受戰事影響，基本面仍具韌性，全球經濟維持「軟著陸」格局的預期下，投資人仍可考慮採取股優於債的配置策略，同時持續看多黃金，並上調未來3個月及12個月目標價至每盎司5375 美元和每盎司5750 美元，西德州原油（WTI）3 個月的預期價格也上調至每桶75 美元。

中東衝突引發油價攀升到每桶100美元以上，渣打銀行CIO認為，對於市場的影響仍屬短期，當高油價的情況獲得緩解，預期全球經濟將再回到軟著陸的基調，因此建議投資人可採取多元配置策略，並聚焦全球股市與黃金的後市，倘若衝突局勢未能有效緩解，並持續推升油價維持高檔，必須需要留意全面性通膨所帶來的負面衝擊。

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展望第二季，渣打銀行維持「股優於債」的資產配置建議，相對看多全球股票並偏好美國及亞洲市場，雖然地緣政治風險的短期干擾揮之不去，但企業整體獲利仍具韌性，可望繼續支撐全球股市的成長動能。產業布局則偏好科技類股，在經歷年初的修正後，科技類股的布局機會再度浮現，其中半導體、網路通訊及軟體產業值得留意。同時，具防禦屬性的公用事業及醫療保健類股亦可評估納入資產配置，有助提升投資組合的穩定性。

在大宗商品方面，在地緣政治衝突的溢價推升下，渣打銀行持續看多黃金，並上調未來3個月及12個月目標價至每盎司5,375 美元和每盎司5,750 美元；西德州原油（WTI）3 個月的預期價格也上調至每桶75 美元，主要著眼於中東衝突造成的供應中斷僅為短期事件的假設下，但渣打銀行也特別提醒，國際原油市場供應過剩的格局長期而言並未改變。

近期美元走勢受油價飆升牽動的避險需求支撐，美元指數有機會回測100關卡，但中長期仍預期較為疲弱，隨著美國經濟相對強勁的表現和較高的實際利率等支持美元走強的基本因素逐漸消退，未來12個月美元指數將可能逐步回落至96。

主要貨幣中，日圓與瑞士法郎則具避險功能；澳幣受惠於原物料價格及政策立場相對偏鷹，表現可望相對穩健。人民幣在中國大陸政策支持與美元轉弱趨勢下，預期將穩步走升，未來12個月美元兌人民幣匯率可望逐步來到1美元兌人民幣6.75元的價位附近。

在固定收益方面，渣打銀行上調成熟市場非投資等級債至看多評級，並維持看好新興市場債的觀點。有鑑於美債殖利率近期反彈，10年期公債殖利率回升至4.25%以上，投資人在審慎評估相關風險後，或許可趁勢布局鎖定利息收益的機會。