台股ETF四月除息秀登場　股海老牛點名0056、00929兩大人氣強棒

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／綜合報導

4月除息大秀登場，哪些ETF表現最受矚目？股海老牛點出兩檔人氣強棒，老大哥元大高股息（0056）仍是高股息ETF長青樹，此次年化配息率超過10％，超級有實力；復華台灣科技優息（00929）則屬於月配小鋼炮，憑藉連續16個月填息、年化配息率也回到8％水準，展現股息與價差兼具的優勢。

4月總計有31檔台股ETF將陸續除息，其中季配息的元大高股息（0056）預計於4月23日除息，本次每受益權單位配息1元，創近9個月新高，備受市場關注。股海老牛表示，0056本次年化配息率約10.5％，對於偏好單次領息金額較高、也習慣以季配方式規劃現金流的投資人來說，0056仍具相當吸引力。

另一檔受矚目的則是00929，股海老牛指出，00929此次每受益權單位配息0.13元，雖然單看數字不算特別突出，但其最大優勢在於填息表現，已連續16個月完成填息，加上今年以來受惠納入台積電後的股價表現，帶動整體績效回升。他認為，00929不僅能配息，填息表現也相當亮眼，對看好科技股長線趨勢、又希望每月有穩定現金流的投資人來說，可說是「選00929超有安全感」。

不過，也有部分高股息ETF祭出高配息率，年化配息率甚至超過12％，吸引投資人追價買進，但帳面報酬卻仍為負值。對此，股海老牛提醒，高配息不代表高報酬，投資人不能只被表面數字吸引，忽略股價表現與總報酬。一旦只看到高殖利率就貿然進場，最後很可能出現「賺了股息、賠了價差」的情況，反而得不償失。

股海老牛形容，投資就像種樹，投資人真正該思考的，不是今年結出一顆大果實、隔年卻失去成長動能的樹，而是能隨時間持續茁壯、每年穩定結果的搖錢樹，也就是掌握「股利升息潮」，找到具備穩定成長、配息持續增加的好標的。當果實一年比一年多，被動收入自然也會跟著放大，才是令人安心退休的靠山！

至於該如何挑選一棵健康的搖錢樹，股海老牛建議，可以掌握4大重點：

首先是股利趨勢，觀察重點不只在殖利率高低，更在於是否具備「越配越多」的能力。因為配息若能持續成長，通常代表ETF或成分股的獲利與收益來源仍有支撐，而非仰賴既有老本維持配息。

其次是配息頻率，目前市場上有月配、季配與半年配等不同機制，投資人應依自身現金流需求選擇。若希望每月有固定現金進帳，月配產品相對合適；若偏好一次領取較大筆金額，季配或半年配則各有優勢，重點在於是否符合自己的生活節奏。’

第三是選股邏輯，應進一步了解ETF成分股來源及產業分布，若過度集中單一產業，波動風險也會相對提高。最後則是續航力，包含帳上平準金與資本利得是否充足，這些都會影響ETF未來配息穩定度。

股海老牛認為，投資沒有絕對的對錯，但投資人最重要的，還是要搞清楚自己買的是高殖利率的噱頭，還是具備長期成長潛力的好體質。

