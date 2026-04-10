ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台股ETF四月除息秀登場　股海老牛點名0056、00929兩大人氣強棒

▲▼4/9台股一開盤就上開八十多點，隨後無力支撐指數一路下滑，在平盤附近遊走。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／綜合報導

4月除息大秀登場，哪些ETF表現最受矚目？股海老牛點出兩檔人氣強棒，老大哥元大高股息（0056）仍是高股息ETF長青樹，此次年化配息率超過10％，超級有實力；復華台灣科技優息（00929）則屬於月配小鋼炮，憑藉連續16個月填息、年化配息率也回到8％水準，展現股息與價差兼具的優勢。

4月總計有31檔台股ETF將陸續除息，其中季配息的元大高股息（0056）預計於4月23日除息，本次每受益權單位配息1元，創近9個月新高，備受市場關注。股海老牛表示，0056本次年化配息率約10.5％，對於偏好單次領息金額較高、也習慣以季配方式規劃現金流的投資人來說，0056仍具相當吸引力。

另一檔受矚目的則是00929，股海老牛指出，00929此次每受益權單位配息0.13元，雖然單看數字不算特別突出，但其最大優勢在於填息表現，已連續16個月完成填息，加上今年以來受惠納入台積電後的股價表現，帶動整體績效回升。他認為，00929不僅能配息，填息表現也相當亮眼，對看好科技股長線趨勢、又希望每月有穩定現金流的投資人來說，可說是「選00929超有安全感」。

不過，也有部分高股息ETF祭出高配息率，年化配息率甚至超過12％，吸引投資人追價買進，但帳面報酬卻仍為負值。對此，股海老牛提醒，高配息不代表高報酬，投資人不能只被表面數字吸引，忽略股價表現與總報酬。一旦只看到高殖利率就貿然進場，最後很可能出現「賺了股息、賠了價差」的情況，反而得不償失。

股海老牛形容，投資就像種樹，投資人真正該思考的，不是今年結出一顆大果實、隔年卻失去成長動能的樹，而是能隨時間持續茁壯、每年穩定結果的搖錢樹，也就是掌握「股利升息潮」，找到具備穩定成長、配息持續增加的好標的。當果實一年比一年多，被動收入自然也會跟著放大，才是令人安心退休的靠山！

至於該如何挑選一棵健康的搖錢樹，股海老牛建議，可以掌握4大重點：
首先是股利趨勢，觀察重點不只在殖利率高低，更在於是否具備「越配越多」的能力。因為配息若能持續成長，通常代表ETF或成分股的獲利與收益來源仍有支撐，而非仰賴既有老本維持配息。

其次是配息頻率，目前市場上有月配、季配與半年配等不同機制，投資人應依自身現金流需求選擇。若希望每月有固定現金進帳，月配產品相對合適；若偏好一次領取較大筆金額，季配或半年配則各有優勢，重點在於是否符合自己的生活節奏。’

第三是選股邏輯，應進一步了解ETF成分股來源及產業分布，若過度集中單一產業，波動風險也會相對提高。最後則是續航力，包含帳上平準金與資本利得是否充足，這些都會影響ETF未來配息穩定度。

股海老牛認為，投資沒有絕對的對錯，但投資人最重要的，還是要搞清楚自己買的是高殖利率的噱頭，還是具備長期成長潛力的好體質。
 

關鍵字： ETF配息005600929股海老牛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【又是喪屍闖禍】深夜橫掃3車「撞傷1女」落跑！ 警火速拘捕到案

推薦閱讀

忍不住賣了3成台積電！財經作家笑認了「我還是俗辣」

忍不住賣了3成台積電！財經作家笑認了「我還是俗辣」

很多人一旦買進台積電（2330）股票，通常不輕易脫手。知名理財作家施昇輝卻表示，看到今天大漲，還是忍不住賣出30股台積電，還自嘲「我還是俗辣」。他表示，會把這30股賺到的價差，當作剩下70股成本的減項，讓持股成本從1805元降到約1755元，貼文一出也立刻掀起討論。

2026-04-09 16:11
42.5萬人被錢香醒！　00981A首配入帳、股價連創新高

42.5萬人被錢香醒！　00981A首配入帳、股價連創新高

受益人數達42.5萬人、主動統一台股增長（00981A）於今（10）日首次發放股息，預估配發總金額16.97億元。ETF達人表示，00981A年化配息率超過8%，台股大盤受中東戰火干擾還未收復歷史新高，今日00981A股價創下23.18元新高，成立以來績效已經超過133%，對於投資人而言，可說息、利雙收。

2026-04-10 09:17
台積電漲25元至1980　台股漲420點收復35K

台積電漲25元至1980　台股漲420點收復35K

美股4大指數全面收漲，台股今（10日）以34950.87點開出，指數上漲89.71點，漲幅0.26％。隨後在台積電（2330）漲勢擴大下，指數上漲420.03點至35281.19點，收復35000點大關。

2026-04-10 09:04
台股ETF四月除息秀登場　股海老牛點名0056、00929兩大人氣強棒

台股ETF四月除息秀登場　股海老牛點名0056、00929兩大人氣強棒

4月除息大秀登場，哪些ETF表現最受矚目？股海老牛點出兩檔人氣強棒，老大哥元大高股息（0056）仍是高股息ETF長青樹，此次年化配息率超過10％，超級有實力；復華台灣科技優息（00929）則屬於月配小鋼炮，憑藉連續16個月填息、年化配息率也回到8％水準，展現股息與價差兼具的優勢。

2026-04-10 08:30
中東戰事、港口壅塞干擾　貨櫃三雄3月營收皆年減

中東戰事、港口壅塞干擾　貨櫃三雄3月營收皆年減

在中東戰事升溫、國際油價波動與港口壅塞影響下，貨櫃航運市場短期營運承壓，長榮海運、陽明海運及萬海航運陸續今日公布3月營收，雖部分航線價量回溫、運價出現止跌跡象，但整體仍呈現年減格局。

2026-04-09 22:56
高階ABF載板濕製程設備商敍豐　預計5月上旬掛牌上櫃

高階ABF載板濕製程設備商敍豐　預計5月上旬掛牌上櫃

高階ABF載板濕製程設備商敍豐（3485），預計於五月上旬掛牌上櫃，敍豐是從事高階ABF載板、保護玻璃(Cover Lens)、觸控面板(Touch panel)及液晶顯示器(LCD)等相關濕製程生產設備之廠商，亦提供自動化物流及生產線規劃等服務，並以EF為自有品牌，以台灣為主要生產銷售基地，同時在中國大陸昆山設立敍豐電子科技昆山有限公司，就近服務當地客戶。

2026-04-09 22:50
上市櫃公司去年稅前獲利刷近10年新高　永冠恐有下市危機

上市櫃公司去年稅前獲利刷近10年新高　永冠恐有下市危機

金管會公布去年上市櫃公司總體營收、獲利表現，上市公司（不含第一上市公司）稅前淨利為5兆3221億元，年增率11.72%，稅前淨利金額為近十年最高，惟永冠-KY（1589）未如期繳交去年財報，若沒有在10月8日之前補正公告，最快11月18下市。

2026-04-09 18:47
2檔「抓去關」新名單　矽光子飆股波若威二度處置

2檔「抓去關」新名單　矽光子飆股波若威二度處置

櫃買中心今（9）日公告新增2檔處置股，包括矽光子飆股波若威（3163）與第3代太陽能電池概念股位速（3508）皆由明（10）日起處置到4月23日止，其中波若威因列為二度處置，改採20分鐘人工撮合制。

2026-04-09 18:33
台新、元富證合併交易系統傳異常　金管會：已通報重大偶發

台新、元富證合併交易系統傳異常　金管會：已通報重大偶發

台新新光金（2887）子公司台新證、元富證於4月6日合併，台新證為存續公司，合併後經紀市占率提升至5%，位居第四大券商，惟合併後陸續傳出APP系統使用有異常狀況出現，金管會證期局主秘王秀玲指出，關於有用戶使用異常狀況，台新證已於合併後第一個交易日，也就是周一（7日）通報重大偶發，並派證交所人員進行查核，相關報告可望在4月16日出爐。

2026-04-09 18:28
快訊／台積電6天漲185元被盯上！　並列33檔注意股

快訊／台積電6天漲185元被盯上！　並列33檔注意股

證交所今（9）日公告33檔注意股名單，權值股王台積電（2330）赫然入列，與上次被拉進注意股名單的時間僅相隔不到30個交易日，引發市場熱議。

2026-04-09 18:16

讀者迴響

熱門新聞

如果台灣海峽被鎖鎖　業界指出還有巴士海峽和菲律賓東側可走

AI瓶頸！　台積電北美主管坦言：沒台灣不行

42.5萬人被錢香醒！　00981A首配入帳、股價連創新高

台積電漲25元至1980　台股漲420點收復35K

外資大買台股317億　反手大砍4檔記憶體股

普發1萬元竟40萬人未領！　3萬人登記入帳失敗要再申請

2檔「抓去關」新名單　矽光子飆股波若威二度處置

中東戰事、港口壅塞干擾　貨櫃三雄3月營收皆年減

記憶體旺宏出關跌8％　華邦電、力積電同翻黑

高階ABF載板濕製程設備商敍豐　預計5月上旬掛牌上櫃

快訊／台積電6天漲185元被盯上！　並列33檔注意股

高通傳下一代AP「回鍋台積電」　三星恐失大客戶

台股ETF四月除息秀登場

台達電+泰達電市值衝8兆　謝金河：低調的另一座神山崛起

00929今年為何這麼強？配息三度上調、績效衝高股息第二　關鍵個股揭曉

基金醫生：00929「系統覺醒」！

142檔紀念品未蓋牌　華南金「咖波盤」掀卡位潮

SpaceX上市爆已祕密遞申請　台廠4檔低軌衛星股升空漲停

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了

全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了
沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

承諾讓台商「結束委屈」　鄭麗文高喊重返執政、台下激動叫好

承諾讓台商「結束委屈」　鄭麗文高喊重返執政、台下激動叫好

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366