六福跨足旅行社搶客　預計六月開幕「主攻深度動物生態團」

▲六福經營團隊。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

六福旅遊集團（2705）今日公布2026年全新戰略版圖，總裁賴振融表示，集團將於今年6月成立自營旅行社，正式補足觀光產業鏈最後一哩路，從過去被動接待旅客，轉型為主動掌握客源入口的整合平台，並攜手產業夥伴打造「國際觀光艦隊」。

賴振融指出，2026年將是六福拉開與競爭對手差距的關鍵起點，未來將整合旗下飯店、主題樂園、生態景點、餐飲與旅行社等資源，建構從客源導入、旅遊體驗到會員回流的完整價值鏈，全面放大營運動能與品牌影響力。

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在布局重點上，六福自營旅行社預計5月取得執照、6月開幕，主打動物與生態旅遊，鎖定高端體驗市場。首波產品將推出非洲動物大遷徙行程，團費上看37萬元，並規劃串聯台北、新竹、北橫、宜蘭等地的國內生態路線，深化差異化競爭力。

透過旅行社成立，六福將進一步串聯台北六福萬怡酒店、關西六福莊、六福村主題樂園，以及預計第4季開幕的棲蘭與明池山莊，將過去單點式消費模式，升級為橫跨城市與山林的「北橫核心旅遊廊道」，提升整體旅遊價值。

在資產開發方面，位於松江南京商圈的酒店式商辦「豐融」預計第3季啟動招商，並結合六福既有飯店服務優勢，打造具國際競爭力的商辦產品，預計年底投入營運，未來每年可望挹注約2億元租金收益。

此外，六福也將啟動「會員生態圈」，透過數位平台整合住宿、餐飲、娛樂及旅遊服務，打造一站式應用體驗，並規劃高端會員專屬私人會所，強化高階客群經營。

在國際合作方面，六福已與日本上野動物園、橫濱動物園建立合作，並與韓國Samsung Everland簽署合作協議，推動動物保育與交流計畫，進一步擴展國際觀光資源。

賴振融強調，六福將從傳統觀光設施經營者，轉型為具內容創造與資源整合能力的觀光平台，並結合海內外旅行社、交通與展演資源，打造共享型觀光生態系，持續擴大成長版圖。