00929不再只靠配息！指數升級3.0後走勢回穩　陳重銘：愈抱愈有感

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／綜合報導

復華台灣科技優息(00929) 配息連六個月走升，大師兄真的回來了嗎？不敗教主、理財達人陳重銘指出，00929自指數升級後，今年以來股利逐月成長，且納入台積電、聯發科、聯詠等科技龍頭，讓ETF在配息之外，也增添資本利得空間。如今的00929，已不再只是過去偏重配息的舊時代高股息ETF，而是兼具配息防禦力與科技成長動能。對投資人來說，持有愈久，愈有機會降低持有成本，也會抱得更安心。

高股息ETF近年備受存股族青睞，但除息後股價下跌，也讓不少人質疑，配息是否只是左手換右手，領了等於白領。陳重銘表示，高股息ETF除息後股價雖會調整，但配息其實也在逐步降低投資人的持有成本，若拉長時間來看，反而有助提升長期投資勝率。

他以00929為例，若從2023年7月掛牌時買進，由於00929每月都有配息，持有至今總共已領回3.72元股利，以掛牌時15元計算，成本已降為11.28元，降幅達24.8%。若再以今年4月2日股價18.73元計算，還可賺進3.73元價差，等於股利、價差兩頭賺。

陳重銘分析，00929屬於被動型ETF，主要從台灣科技業上市櫃股票中，依市值、股價波動、股息與穩定度、長短期本益比乖離等條件篩選，再以股息殖利率挑選出50檔成分股，等於一次布局一籃子台灣科技產業中具高配息特性的股票。

不過，00929自去年底追蹤指數升級至3.0版後，整體選股邏輯明顯優化。陳重銘歸納有四大變化，首先，納入台積電、聯發科、聯詠等科技龍頭，提升成長動能；其次，成分股由40檔增至50檔，分散效果更佳，也降低遺漏優質個股的情況；第三，換股頻率由一年一次提高為一年兩次，更能即時反映產業趨勢；第四，新增生技醫療、數位雲端及綠能環保三大類別，使持股布局更完整。也因此，00929不僅具備月月配息的防禦力，也強化了科技成長動能。

儘管00929月月配息令人開心，不過陳重銘認為，張數多才會更有感，因此每月領到的股利最好持續買回。若將00929過去33個月配發的3.72元股利再投入，估計可多買約200股，原本1張也能變成1.2張，等於股票部位增加20%，每月可領股利也可同步增加20%。

他指出，只要持續把股利買回，張數與股利就會愈滾愈多，這就是複利的威力。投資高股息ETF有兩個重點，一是低成本，二是張數多。股利持續買回、股災時勇敢加碼，就有機會降低成本、增加手中張數。這套原理其實不難，最難的仍是堅持。

對於需要穩定現金流的族群，例如房貸族、退休族，或上有老下有小的三明治族，陳重銘認為，每月帳戶固定進帳一筆錢，不必天天盯著股市漲跌，配息按月入帳，心裡自然更踏實。這就是投資的意義，用一籃子好公司替自己賺錢，只要籃子夠大，就不必再忙著追高殺低。