陽明3月營收年減5.85%、月增0.09%　中東能源危機影響全球經濟

▲陽明指出，近期因中東能源危機加劇，恐進一步推升通膨並影響全球經濟成長。（圖／陽明提供）
記者張佩芬／台北報導
陽明海運(2609)今(9)日公布3月為新台幣124.55億元，較2月營收增加0.12億元，增幅為0.09%，較去年同期營收減少新台幣7.74億元，減幅為5.85%，累計首季營收388.60億元，年減15.06%，公司指出，近期因中東能源危機加劇，恐進一步推升通膨並影響全球經濟成長。
法國海運諮詢機構Alphaliner今年3月最新航運市場供需成長預測，2026年供給成長為3.8%，需求成長為2.5%。本月4日上海航運交易所綜合指數(SCFI)為1855點，年增33%。上海航運交易所SCFI本月4日收1855點，年增33%。
根據據經濟合作與發展組織(OECD)於2026年3月發布之《經濟展望》報告，預期2026年全球經濟成長2.9%，相比2025年的3.3%較為放緩。其中，美國內需穩定，歐元區成長動能偏弱，中國與日本維持溫和成長。近期因中東能源危機加劇，恐進一步推升通膨並影響全球經濟成長。
陽明指出，航運市場在農曆年節過後，工廠陸續復工帶動貨量需求回升，有助維持市場動能；惟地緣政治緊張導致國際油價波動劇烈，燃油成本推升營運壓力，且因荷姆茲海峽航道通行受阻，航商基於航行安全考量，陸續調整航線配置以維持波灣地區貨物流通，間接提高替代港口壅塞風險。
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