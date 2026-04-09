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智慧找房時代來臨　永慶房屋「i特助」助買方快速鎖定理想住宅

智慧找房時代來臨 永慶房屋「i特助」助買方快速鎖定理想住宅（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房屋陳威禎(圖右)透過「i特助」與客戶即時互動，依需求調整搜尋條件，打造高效找房體驗。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

隨著AI技術快速發展，不動產仲介服務也邁入智慧化新階段。永慶房屋近期推出的「i特助」AI科技工具，透過LINE群組即時推播符合客戶需求的物件資訊，結合經紀人專業判斷，讓找房效率與精準度大幅提升。永慶房屋新莊副都心直營店經紀人員陳威禎表示，他近期運用「i特助」協助兩組客戶順利完成購屋，展現AI輔助服務的實際效益。

第一組買方原先居住在文山區，鎖定市區大坪數住宅，但始終未找到理想物件。在陳威禎協助下，買方考量家人居住於新莊副都心，決定將搜尋範圍擴至副都心區域。陳威禎透過「i特助」重新設定搜尋條件，系統即推播多筆符合需求的物件。經過帶看與比較後，買方順利完成購屋規劃，快速掌握市場選項。

第二組買方從事AI相關產業，對科技應用接受度高。在門市了解需求後，陳威禎邀請加入「i特助買屋服務群組」，設定預算、坪數及區域等條件後，系統即可自動篩選並推播符合需求的物件。陳威禎指出，相較傳統人工篩選模式，「i特助」推薦更精準，效率也顯著提升。

買方回饋表示，「i特助」能自動推薦符合條件的物件，省去自行上網搜尋與反覆點開連結的時間，找房效率大幅提高，也避免收到不符合需求的物件。經過多次線上篩選與實地帶看，買方最終僅看約5間物件，即順利購入理想住宅。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，「i特助」核心在於將永慶多年累積的專業經驗與龐大物件資料庫交由AI即時分析，並由經紀人員提供判斷與建議。無論是精準篩選物件，或依需求即時調整搜尋方向，都能提升找房效率與媒合精準度，減少消費者搜尋時間，讓購屋決策更順暢。

陳賜傑補充，永慶房屋投入超過300人的數位與資訊團隊，將AI科技與第一線經紀人專業結合，打造完整服務系統，讓銷售進度、買方回饋與市場資訊更加透明。未來，永慶將持續以科技創新為基礎，讓找房與賣屋過程更簡單、更精準、更有效率，協助消費者做出最佳決策。

智慧找房時代來臨 永慶房屋「i特助」助買方快速鎖定理想住宅（圖／永慶房產集團提供）

▲消費者在LINE群組中就能查詢物件、社區追蹤、預約看屋，「i特助」快速又便利。

智慧找房時代來臨 永慶房屋「i特助」助買方快速鎖定理想住宅（圖／永慶房產集團提供）

▲「i特助」i特助協助購售屋功能。

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關鍵字： 永慶房市訊息永慶安心買賣屋

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