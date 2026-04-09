德翔海運7000TEU新船命名交付　船隊升級並啟動校園徵才

▲德翔海運7000TEU新船「德翔巴生」輪於上海外高橋造船舉行命名交船典禮，由命名人進行祝福儀式。（圖／德翔海運提供)

記者張佩芬／台北報導



德翔海運（02510.HK）持續推動船隊升級，今（9）日於上海外高橋造船舉行7000TEU級貨櫃船「德翔巴生」輪命名交船典禮。該船為德翔海運新一代節能環保型船舶，是德翔海運訂造的八艘同級船中第七艘，交付後將投入亞洲區間航線營運，進一步提升整體營運效率與服務品質。



本次命名典禮邀請馬來西亞巴生西港創辦人夫人 - Puan Sri Siew Yong Gnanalingam擔任命名人，並有上海外高橋造船、中船貿易、日本海事協會（ClassNK）及多方合作夥伴出席，共同見證新船交付的重要時刻。



▲左起上海外高橋造船有限公司陳剛董事長、命名人馬來西亞巴生西港創辦人夫人Puan Sri Siew Yong。（圖／德翔提供）



採用節能設計 打造新一代綠色船舶



德翔海運表示，「德翔巴生」輪為中國船舶集團上海船舶研究設計院（SDARI）設計之SEALION系列船型，船長272米、船寬42.8米，最大載重超過8.3萬噸，可裝載近7000個20呎標準貨櫃，並配置800個冷藏櫃插座，具備良好的裝載彈性與營運效率。



在節能與環保方面，該型船舶採用優化船體線型（S-BOW），並搭配高效推進系統與節能裝置，包含船首節能擋風罩設計，有效降低航行阻力與燃油消耗。



此外，船舶配備脫硫系統及選擇性催化還原技術（SCR），符合國際海事組織（IMO）Tier III排放標準，並達到能效設計指數（EEDI）第三階段要求，整體碳排放較基準顯著降低。同時，亦配置壓載水處理系統，以減少對海洋生態的影響，展現德翔海運在環境永續上的承諾。



船隊優化布局 提升整體營運效率



德翔海運指出，在全球航運市場波動與運力供給增加的環境下，持續透過船隊結構優化與高效船型配置提升競爭力。7000TEU船型兼具靈活性與經濟性，適合亞洲區間航線配置，有助於提升航線營運效率與服務穩定性。



該船預計投入AIS航線營運，串聯青島、光陽、釜山、寧波、蛇口、新加坡、巴生港、印度及巴基斯坦等主要港口，進一步強化亞洲區域運輸網絡。



德翔海運進一步表示，隨著本批新船陸續交付，並預計今年9月再交付同型船一艘，德翔海運自有船隊規模將持續擴大，整體船隊將達41艘、總運力約127,128TEU，進一步提升營運效率並降低單位成本。



同時，德翔海運亦持續推進多元船型布局，未來將陸續交付5300TEU及2900TEU等不同規模船舶，以因應各區域市場需求與航線特性，強化整體船隊彈性與營運韌性。



▲左起德翔海運陳劭翔副董事長、德翔海運陳德勝董事長、命名人馬來西亞巴生西港創辦人夫人 Puan Sri Siew Yong Gnanalingam、上海外高橋造船有限公司陳剛董事長、Westports holdings Executive Chairman - Mr. Datuk Ruben及其夫人Shirieene Gnanalingam。（圖／德翔海運提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

啟動2026校園徵才 培育航運專業人才



此外，德翔海運亦同步啟動2026年度校園徵才計畫，持續培育航運專業人才，並透過校園博覽會與企業說明會，向學子介紹航運產業發展與職涯機會。



本年度徵才將招募儲備幹部及各類專業職務，徵選流程預計於5月進行筆試與面試，並於7月發出錄取通知。



德翔海運表示，將陸續於多所大學舉辦校園活動，並安排企業說明會，相關職缺資訊亦已於104人力銀行平台公開。



企業說明會場次如下：



04/28（二）12:30-13:30 國立台灣師範大學

04/29（三）12:30-13:30 輔仁大學