外資大買台股317億　反手大砍4檔記憶體股

台達電+泰達電市值衝8兆 謝金河：低調的另一座神山崛起

財信傳媒董事長謝金河今日以「低調的另一座神山正在崛起」為題撰文表示，過去外界多認為台灣是「台積電一個人的武林」，但隨著AI產業崛起，帶動供應鏈整體成長，一向低調的台達電正快速崛起，除台達電市值穩居台股第二外，泰國的泰達電今再創295泰銖高價，市值到3.68兆泰銖，把台達電加上泰達電市值約台幣8兆元，成為另一座值得關注的「神山」。

面板雙虎競飆！友達爆63萬張大量漲停 群創衝半根

Touch Taiwan正式登場，面板雙虎友達（2409）、群創（3481）高層釋出上半年景氣展望偏多的看法，加上展出矽光子、FOPLP（扇出型面板級封裝）先進技術，吸引搶短買盤進駐，友達率先急拉直奔18.75元漲停價位，到11點左右成交量爆出63萬多大量，居上市成交量最大個股，群創漲幅逾半根停板，最高來到28元。

三星家族「繳遺產稅」拋售1500萬股套現3兆韓元 股價重挫近4%

根據韓國媒體《朝鮮日報》報導，已故三星集團會長李健熙的遺孀洪羅熙為籌措遺產稅與償還貸款資金，傳出將透過盤後鉅額交易（block deal）出售三星電子持股，處分規模上看約3兆韓元（約新台幣700億元）；由於三星股價今年因AI（人工智慧）題材大漲，此次要釋出1500萬股，市場關注對股價後續的影響。

記憶體旺宏出關跌8％ 華邦電、力積電同翻黑

美伊停火進行協議，昨（8）日記憶體族群群起反攻，惟反彈氣勢後續無力，旺宏（2337）於今（9）日恢復正常交易，股價開高走低，最低來到137.5元，跌幅逾8%，到10點25分左右，成交量突破10萬張，居上市成交量第六大個股，華邦電（2344）、力積電（6770）也相繼翻黑。

中石化拼賣「京華廣場」挑戰大 股價開低挫3％

中石化（1314）旗下重要子公司鼎越開發分別召開董事會決議在容積率728%基礎處分「京華廣場」，由於該筆土地開發案最關鍵的外部程序就是「排除土地扣押」，市場對於後續能否順利出售仍抱持觀望態度，今（9）日股價呈現開低走低，最低來到8元，跌幅3.4%，到9點40分左右，成交量2.3萬多張。

股王信驊強攻13255元天價 2檔千金股漲停

股王信驊（5274）今（9）日挾業績題材持續走揚，開盤不到1時漲逾4%衝至13255元新天價。高價股中，包括記憶憶體模組廠宜鼎（5289）、半導體量測儀器大廠致茂電子（2360）盤中雙雙漲停，為40檔千金股中最先亮燈的標的。

國泰00400A今掛牌漲幅1.6％ AI龍頭持股曝光

4月台股戲劇性反彈回到3萬4千點，市場反覆變動提升選股難度，國泰投信旗下首檔主動式ETF「主動國泰動能高息（00400A）」於今（9）日正式掛牌，股價震盪走高最高來到10.94元，漲幅1.67%，截至12點左右成交量突破20萬張，居上市成交量第三大個股。

台積電發1556億現金股利 張忠謀估領7.5億元

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日發放現金股利，2025年第三季每股配發6元，總金額約1556億元，預計超過200萬名股東入帳，其中創辦人張忠謀的股利收入預計可達7.5億元。

日韓股市翻黑！伊朗控美違反停火協議 金價回跌

美伊停火原本帶動市場樂觀情緒，但局勢再添變數。受到伊朗指控美國違反停火協議，加上以色列持續對黎巴嫩發動攻擊影響，亞股今（9）日早盤承壓，日股與韓股雙雙翻黑，市場避險情緒降溫，金價回落。

樺漢自結3月營收151.5億元 寫史上同期新高

工業電腦廠樺漢（6414）受惠3大事業體表現亮眼，3月自結營收達151.5億元，年增19.2%創歷史同期新高；累計今年第1季營收衝至374.89億元，年增率8.8%，在接單出貨比（B/B Ratio）持續維持高水位下，第1季成長動能符合市場預期。