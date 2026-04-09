外資大買台股317億　反手大砍4檔記憶體股

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台股今（9日）受伊朗再度封鎖荷莫茲海峽影響，投資人買盤觀縮手，惟外資續買超317.8億元，但卻大砍記憶體，賣超最多依序是力積電（6770）、南亞科（2408）、旺宏（2337）與華邦電（2344）居賣超前4名。
台股今日上下洗刷，在台積電（2330）擺尾終場指數翻紅，收漲99.78點，以34861.16點作收，三大法人合計買超394.37億元，其中外資買超317.8億元，投信買超14.61億元及自營商買超61.96億元。
外資今買超前10大個股，依序為友達（2409）13萬911張、中鋼（2002）3萬8144張、燿華（2367）3萬3398張、國巨*（2327）1萬9081張、兆豐金（2886）1萬8563張、緯創（3231）1萬5340張、廣達（2382）1萬4888張、長興（1717）1萬4758張、南亞（1303）1萬4458張、榮科（4989）1萬3389張。
而外資今賣超前10大股，依序為力積電萬9946張、南亞科3萬3225張、旺宏2萬7993張、華邦電2萬2044張、中信金（2891）1萬9146張、華航（2610）1萬7595張、群創（3481）1萬4444張、仁寶（2324）1萬1039張、台泥（1101）8090張、富邦金（2881）7629張。
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