樺漢自結3月營收151.5億元　寫史上同期新高

▲樺漢董事長朱復銓。（圖／記者高兆麟攝）
記者陳瑩欣／台北報導
工業電腦廠樺漢（6414）受惠3大事業體表現亮眼，3月自結營收達151.5億元，年增19.2%創歷史同期新高；累計今年第1季營收衝至374.89億元，年增率8.8%，在接單出貨比（B/B Ratio）持續維持高水位下，第1季成長動能符合市場預期。
樺漢是鴻海（2317）集團旗下智慧零售（POS、KIOSK）系統與智慧金融（ATM、彩票機）設備設計與製造業者，旗下3大事業體2026年第1季營收表現看俏，其中工控物聯網業務受惠於全球零售與金融智慧化需求回升，單季營收173.9億元、年增8.2%。
智慧軟體與方案營收57.9億元、年增12.7%，為3大事業體中年增幅度最大；此外，受惠於北美等地半導體高科技廠務工程需求，帶動高科技設備材料銷售、整合系統及客製化設備研發製造等業務成長，智慧工廠與廠務營收143.1億元、年增7.9％。
樺漢預期，在邊緣 AI（Edge AI）應用持續落地至全球區域智慧製造、智慧金融、零售、邊緣運算系統等場景，推動工控物聯網與智慧軟體與方案業務成長。
而在歐美智慧零售滲透率也正實質反映於樺漢營收表現上。同時，樺漢持續新事業佈局推進，涵蓋能源裝置、設備與建築智慧管理、ESG 節能減碳及 AI 技術應用等領域，並持續透過策略聯盟與併購，擴大智慧物聯網（AIoT）的應用場景，為客戶提供具高附加價值的數位轉型解決方案。
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