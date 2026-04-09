萬海3月營收年減10.71%、月減0.55%　本月亞洲線將分兩波漲價

▲萬海航運亞洲區間航線本月將分兩波漲價。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運(2615)今(9)日公告3月合併營收為新台幣105.22億元，月減0.55%，年減10.71%；累計首季營收336.40億元，年減9.3%。公司預告因中東衝突導致國際油價波動走升，繞道、燃油、保險等相關成本明顯增加，本月亞洲區間航線分兩波漲價。



攬貨業者指出，萬海4月1日亞洲區間航線每箱(20呎櫃)調漲100美元，每大箱(40呎櫃)調漲200美元，計畫本月15日同樣價格再漲一波，涵蓋東南亞主航線、中日韓航線、港台航線。萬海說明3月份價量表現均較2月份回升，惟受港口壅塞影響船期延後，部分收入遞延至4月份，致營收小幅下滑。

近期上海出口集裝箱運價指數(SCFI)已連續兩週上漲，顯示市場運價走勢回穩向上。另穆斯林齋戒月已於3月下旬結束，有助出貨節奏逐步恢復正常。

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目前中東衝突仍持續，雖對本公司貨量與營收之直接影響占比低於5%，惟戰事導致國際油價波動走升，並伴隨航行繞道、燃油、保險等相關成本，以及整體營運成本明顯增加。為維持航線服務穩定性與營運品質，公司各航線運價均陸續反映增加的營運成本，其中亞洲區間航線於4月份實施兩波調漲。

公司將持續密切關注市場及區域情勢變化，並在兼顧客戶權益與服務品質的前提下，審慎因應後續發展。