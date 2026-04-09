快訊／台積電6天漲185元被盯上！　並列33檔注意股

▲台積電外觀。（圖／記者施怡妏攝）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所今（9）日公告33檔注意股名單，權值股王台積電（2330）赫然入列，與上次被拉進注意股名單的時間僅相隔不到30個交易日，引發市場熱議。

台積電今日盤中雖一度翻黑，但最後一盤爆出8726張成交單，股價瞬間翻漲，終場以上漲5元或0.26%、每股1955元作收，台股加權指數也因此急拉近 160 點，終場上漲 99.78 點或 0.28%，收 34,861.16 點，持續站上所有均線之上。

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證交所指出，台積電今列入注意股的原因是含今日在內近6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達185元，且當日收盤價為最近6個營業日收盤價最高，台積電目前本益比已來到29.51倍。

而台積電前次列注意股落在2月24日，當時也是因相同理由遭警示公告。

除了台積電以外，今日遭證交所並列注意股的32檔標的包括：

佳和（1449）、台揚（2314）、致茂（2360）、燿華（2367）、金像電（2368）、全新（2455）、兆赫（2485）、一詮（2486）、瑞軒（2489）、奇鋐（3017）、欣興（3037）、大量（3167）、創意（3443）、聯鈞（3450）、辛耘（3583）、健策（3653）、世芯-KY（3665）、貿聯-KY（3665）、雙鍵（4764）、乙盛-KY（5243）、聯茂（6213）、緯穎（6669）、騰輝電子-KY（6672）、嘉基（6715）、森崴能源（6806）、汎銓（6830）、康霈*（6919）、聯友金屬-創（7610）、尖點（8021）、南電（8046）、高力（8996）、華邦電凱基54購14（03982）