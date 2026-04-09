台新、元富證合併交易系統傳異常　金管會：已通報重大偶發

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台新新光金（2887）子公司台新證、元富證於4月6日合併，台新證為存續公司，合併後經紀市占率提升至5%，位居第四大券商，惟合併後陸續傳出APP系統使用有異常狀況出現，金管會證期局主秘王秀玲指出，關於有用戶使用異常狀況，台新證已於合併後第一個交易日，也就是周一（7日）通報重大偶發，並派證交所人員進行查核，相關報告可望在4月16日出爐。

台新證、元富證進行合併，王秀玲說，合併後第一個交易日開盤後，因後台帳務系統更換，的確有異常狀況出現，而台新證已向金管會通報重大偶發事件，同時也接到零星投訴，而台新證派專人協助處理相關問題。

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王秀玲強調，證券商交易系統穩定跟安全是重中之重，當交易系統出現異常，最主要關心兩大議題，一個是系統出問題原因何在，關於這一部分已請證交所派員查核，下周報告會出爐；二則客戶客訴部分，台新證也請專人協助解決相關，由於台新證、元富證兩家APP都會保留且雙軌並行，兩家證券商的客戶都可以沿用原有系統下單。

目前證交所已展開查核，至於台新證後台帳務異常原因，要等下周才會提報到金管會，一旦有違反內控內稽將進行懲處，依最重可處480萬元。

