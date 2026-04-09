上市櫃公司去年稅前獲利刷近10年新高　永冠恐有下市危機

▲金管會。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
金管會公布去年上市櫃公司總體營收、獲利表現，上市公司（不含第一上市公司）稅前淨利為5兆3221億元，年增率11.72%，稅前淨利金額為近十年最高，惟永冠-KY（1589）未如期繳交去年財報，若沒有在10月8日之前補正公告，最快11月18下市。
上市公司（不含第一上市公司）去年累計營收46兆6126億元，較前年度增加5兆7975億元，增加幅度14.2%，營收金額為近十年最高；稅前淨利為5兆3221億元，較前年度增加5582億元，增加11.72%，稅前淨利金額為近十年最高。
金管會分析，去年上市獲利成長產業包括半導體業憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握AI市場機遇，帶動獲利成長；電腦及週邊設備業、其他電子業均因受惠於AI伺服器需求強勁，推升獲利。
上櫃公司（不含第一上櫃公司）去年累計營收為3兆69億元，較前年度增加2166億元，增加7.76%，營收金額為近十年最高；稅前淨利為3230億元，較前年增加9億元，增加0.28%，稅前淨利金額為近十年次高。
上櫃公司（不含第一上櫃公司）去年獲利成長產業包括生技醫療業因部分公司認列金融資產評價利益，致獲利成長；半導體業、電子零組件業均因受惠於AI伺服器需求強勁，致獲利成長。
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