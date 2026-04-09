2026國際金融大獎揭曉 ! 花旗蟬聯台灣最佳永續金融銀行　抱回9項大獎

▲花旗在台灣市場再度獲得最佳永續金融銀行的國際獎項肯定。（圖／花旗銀行提供，下同）

記者陳弘修／台北報導

花旗再獲國際肯定。國際金融媒體《財資》（The Asset）公布2026年「Triple A Awards for Sustainable Finance 2026」得獎結果，Citigroup（花旗）於台灣市場再度奪下「最佳永續金融國際銀行」，並同時抱回包括「最佳國際企業及機構財務顧問」在內共9項顧問與交易類獎項，持續鞏固其在企業金融與投資銀行領域的領先地位。

花旗台灣區總裁暨花旗（台灣）銀行董事長張聖心表示，在全球經濟環境挑戰及不確定性加劇之際，花旗持續以國際視野與在地承諾，支持台灣企業拓展海外布局，走向世界舞台。

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花旗在台深耕超過一甲子，憑藉穩健經營與持續成長的業務表現，屢獲國際獎項肯定，今年則是再度刷新紀錄，包括連續23年獲頒《財資》「最佳永續金融國際銀行／最佳國際銀行」、連續11年拿下「最佳國際企業及機構財務顧問」、連續9年獲「最佳國際併購財務顧問」、連續5年獲「最佳股權籌資財務顧問」，以及連續3年榮獲「最佳商業銀行」，展現長期深耕台灣市場所累積的成果。

遍及全球90多個市場的據點，花旗長期協助台灣企業掌握跨境機會，亦積極促進外資來台投資。在服務內容上，除涵蓋企業授信、外匯與現金管理等核心業務外，亦透過全球平台整合跨境金流、貿易結算、資金池規劃與治理架構建議，並延伸至併購與資本市場籌資等投資銀行服務，提供企業全方位且具彈性的金融解決方案。

張聖心也強調，花旗深信在台灣的價值及使命不僅在於提供金融服務，更在於結合專業人才、前瞻策略與全球網絡，幫助企業提升營運韌性、加速轉型，強化台灣企業在全球市場的競爭力。

▲花旗台灣區總裁暨花旗（台灣）銀行董事長張聖心。