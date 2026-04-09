高階ABF載板濕製程設備商敍豐　預計五月上旬掛牌上櫃

▲敍豐董事長周政均。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

高階ABF載板濕製程設備商敍豐（3485），預計於五月上旬掛牌上櫃，敍豐是從事高階ABF載板、保護玻璃(Cover Lens)、觸控面板(Touch panel)及液晶顯示器(LCD)等相關濕製程生產設備之廠商，亦提供自動化物流及生產線規劃等服務，並以EF為自有品牌，以台灣為主要生產銷售基地，同時在中國大陸昆山設立敍豐電子科技昆山有限公司，就近服務當地客戶。

敍豐憑藉卓越的洗淨、潔淨、微影及蝕刻等關鍵製程能力，並以此作為研發主軸，進而將關鍵機構設計、製程控制邏輯與自動化整合等差異化技術予以專利化，形成智慧財產布局，以建構技術門檻並強化市場競爭力；敍豐專注在高階ABF載板濕製程，生產之顯影、剝膜、超粗化、前處理、蝕刻、OSP、VSP垂直單片製程及PI撕膜等濕製程設備產品線，係屬高利基型產品，得以滿足高階ABF載板客戶提升良率及製程可靠度需求。



敍豐2025 年營收為 5.49 億元，稅後純益 2.02 億元，每股盈餘（EPS）達 5.90 元，展現穩健的獲利體質。近年來公司亦積極投入下一世代玻璃基板(TGV）複合蝕刻機與 FOPLP 面板級封裝設備的研發，致力於協助客戶突破材料的物理極限。

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近年來，敍豐憑藉卓越的技術實力， 不僅與國內載板龍頭廠建立了極為深厚的共同開發夥伴關係，也積極掌握與其他國內載板廠合作的機會，預期未來客戶基礎將逐漸壯大。

敍豐目前資本額 3.42 億元，上櫃前預計辦理現金增資 4,309 張。受惠國內載板大廠大舉擴增資本支出，且積極開發玻璃載板（Glass Substrate）與TGV（Through Glass Via）製程設備有成，公司對於未來維持產業競爭優勢及獲利能力持樂觀態度。