中東戰事、港口壅塞干擾　貨櫃三雄3月營收皆年減

▲萬海航運。（圖／萬海提供）
記者高兆麟／台北報導
在中東戰事升溫、國際油價波動與港口壅塞影響下，貨櫃航運市場短期營運承壓，長榮海運、陽明海運及萬海航運陸續今日公布3月營收，雖部分航線價量回溫、運價出現止跌跡象，但整體仍呈現年減格局。
長榮海運(2603)今日公告三月份合併營收，本公司單月合併營收為275.22億元。受到中東戰爭升溫影響，三月份歐洲、南亞許多樞紐港口出現壅塞跡象。本月營收較上月增加3.83億元，月增1.41%，相較去年同期則減少59.67億元，年減17.82%；本年累計合併營收為865.60億元，較去年同期減少234.11億元，年減21.29%。
陽明海運3月單月營收為新台幣124.55億元，較2月營收增加0.12億元，增幅為0.09%，較去年同期營收減少新台幣7.74億元，減幅為5.85%。
萬海航運3月合併營收為新台幣105.22 億元，月減0.55 %，年減10.71%；累計全年營收 336.40億元，年減9.3%。
萬海表示，3 月份價量表現均較 2 月份回升，惟受港口壅塞影響船期延後，部分收入遞延至 4 月份，致營收小幅下滑。
萬海指出，近期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）已連續兩週上漲，顯示市場運價走勢回穩向上。另穆斯林齋戒月已於 3 月下旬結束，有助出貨節奏逐步恢復正常。
目前中東衝突仍持續，雖對萬海貨量與營收之直接影響占比低於 5%，惟戰事導致國際油價波動走升，並伴隨航行繞道、燃油、保險等相關成本，以及整體營運成本明顯增加。為維持航線服務穩定性與營運品質，萬海各航線運價均陸續反映增加的營運成本，其中亞洲區間航線於 4 月份實施兩波調漲。
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