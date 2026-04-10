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如果台灣海峽被封鎖　業界指出還有巴士海峽和菲律賓東側可走

▲▼台灣海峽是國際海運上的重要航道。（圖／達志影像／美聯社）

▲海運業界指出，台灣海峽是國際海運重要航道，但並非沒有替代航道。（圖／達志影像／美聯社）

記者張佩芬／台北報導　

昨(9)日傳出因以色列對黎巴嫩發動大規模攻擊違反停火協議，伊朗即刻嚴格限制通行荷莫茲海峽船隻，讓國際能源問題重新陷入困境，韓國東亞日報報導海運咽喉點，點名台灣海峽也是，對此船長公會前理事長黃玉輝指出，荷莫茲海峽進出只有一個狹小航道，才會形成瓶頸，而台灣東邊有巴士海峽，不會被鎖死。

黃玉輝認為，台灣海峽沒有被封鎖的價值，海峽最窄處在桃園市觀音區白沙岬與福建平潭島海壇島之間，直線距離約為130公里，而荷莫茲海峽最窄處僅34公里。

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另船隻不走台灣海峽改走台灣東部或巴士海峽，航程多出約179公里(約97海浬)，僅增加約5小時航程，而目前因為紅海危機改繞好望角的船隻，要多走約8000公里航程，約要花9天時間。

黃玉輝分析，全球約3個最具咽喉點條件的海峽，包括丹麥海峽、土耳其海峽和荷莫茲海峽，一個是波羅的海通往北海和大西洋的航道，一個連通黑海糧食產區和地中海的航道，經濟與戰略價值最高的是控制波斯灣原油、LNG和石化製品的荷莫茲海峽，而且沒有繞行航道可用。

丹麥海峽有基爾運河(Kiel Canal)可替代，土耳其海峽有博斯普魯斯海峽(Bosphorus)可替代；航商擔心的麻六甲海峽，也還可以繞印尼巽他海峽(Sunda Strait)航行，伊朗經過這次戰爭，顯然是拿到最高「戰略武器」，也想藉著荷莫茲海峽充實伊朗國庫。

兩位海運界高階則指出，如果台灣海峽被封鎖，前往日本韓國的船隻可以經由巴士海峽，走台灣東部海域北上；如果連南中國海也有事，船隻還可繞道菲律賓東側。

英國《經濟學人》雜誌從全球41,000多條商業航線中，找出了12個決定性的「咽喉點」，包括歐洲丹麥海峽、英吉利海峽、直布羅陀海峽、土耳其海峽；中東的蘇伊士運河、曼德海峽、荷莫茲海峽；亞洲東南部的麻六甲海峽、南中國海、台灣海峽、朝鮮海峽；美洲的巴拿馬運河。

關鍵字： 台灣海峽被封鎖巴士海峽菲律賓東側可走

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