高通傳下一代AP「回鍋台積電」　韓媒憂三星失守大客戶

▲全球AP大廠高通（Qualcomm）。（圖／路透社）

記者柯沛辰／綜合報導

全球行動應用處理器（AP）大廠高通（Qualcomm）傳出正在重新評估下一代AP的生產策略，把重心從三星移回台積電，原因在於三星的良率和穩定性。

韓媒：高通重返台積電 三星2奈米翻身夢恐生變

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根據韓媒BusinessKorea報導，市場原先預期三星能以次世代2奈米製程翻身，繼特斯拉之後，若再拿下高通，將迎來全新轉捩點。如今盛傳高通將重返台積電，讓外界反而開始擔憂三星流失關鍵客戶，也再次凸顯成敗關鍵仍在技術實力。

業界9日傳出，高通正在重新評估下一代AP的生產策略，將重心轉向台積電，而非先前被視為最有力人選的三星。顯示高通從風險控管角度出發，更傾向優先採用台積電產線，甚至可能把訂單全數交由台積電承接。

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

曾因過熱降頻回頭找台積 三星低良率疑仍是死穴

報導指出，三星與高通自今年初起持續就2奈米代工合作進行討論，加上高通執行長也曾公開提及與三星合作的可能性，讓外界期待，長期被視為三星死穴的低良率問題已在相當程度上得到改善，也有望重啟雙方自2022年以來中斷代工合作。

事實上，高通曾在2021年前把先進AP交由三星生產，但在出現「過熱降頻」（thermal throttling）等問題後，轉而回到台積電。產業分析認為，三星反覆出現良率問題，即使到了2奈米仍重演，讓合作談判因此受阻。

業界人士透露，三星2奈米製程在去年下半年良率僅約2成出頭，即使到近期，也仍略低於被視為量產穩定門檻的約60％水準。相較之下，台積電2奈米製程良率已達到60％至70％，量產穩定性已獲驗證。

台積電坐穩2奈米主導權 高通仍可能保留多來源策略

外界據此分析，從高通角度來看，基於風險控管，內部恐怕別無選擇，只能優先把產能配置放在台積電。原因是製程越先進，良率越直接牽動獲利。反觀三星尚未達到高通要求的7成量產良率基準，難以支撐大規模代工。

如今台積電已拿下輝達（Nvidia）、超微（AMD）、高通與蘋果（Apple）等主要客戶，進一步鞏固其在2奈米製程上的領先地位。不過，高通據傳並未完全停止與三星的合作。

產業界認為，若未來三星良率能穩定提升到一定水準，高通隨時可能採取多來源（multi-sourcing）策略，把部分產品線或部分產量交給三星。畢竟就晶圓代工產業特性而言，對單一供應商過度依賴，可能帶來議價籌碼下降或生產中斷等風險。

業界示警：若良率拉不起來 三星連1奈米主導權都恐失守

業界人士表示，三星若要吸引客戶，最終還是得靠技術實力把良率做上去，「如果情況持續如此，三星未來在1奈米製程主導權之爭上，甚至也可能落後台積電，最終面臨無法吸引客戶的下場。」