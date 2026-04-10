台積電漲25元至1980　台股漲420點收復35K

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（10日）以34950.87點開出，指數上漲89.71點，漲幅0.26％。隨後在台積電（2330）漲勢擴大下，指數上漲420.03點至35281.19點，收復35000點大關。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1975元，漲幅1.02％，隨後進一步上漲25元至1980元；鴻海（2317）上漲0.5元至200.5元；聯發科（2454）上漲25元至1600元；廣達（2382）上漲2元來到315元；長榮（2603）上漲0.5元至203.5元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲275.88點或0.58％，收在48185.8點；標準普爾500指數上漲41.85點或0.62％，收6824.66點；那斯達克指數上漲187.42點或0.83％，收在22822.42點；費城半導體指數上漲178.61點或2.1％，收8689.53點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 48185.8 ▲275.88 ▲0.58% S&P500 6824.66 ▲41.85 ▲0.62% NASDAQ 22822.42 ▲187.42 ▲0.83% 費城半導體指數 8689.53 ▲178.61 ▲2.1%

資料來源：證交所