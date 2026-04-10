日月光斥資千億高雄仁武新廠動土　2027啟用創千名職缺

▲日月光執行長吳田玉。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／高雄報導

封測大廠日月光投控（3711）持續布局先進製程，旗下台灣福雷電子今日於仁武產業園區舉行新廠動土典禮，由日月光攜手穎崴科技（6515）與竑騰科技（7751）共同投資，打造高階半導體測試服務產業園區，第一期廠房預計2027年4月啟用，第二期廠房預計2027年10月擴廠營運，預計創造逾千名就業機會，日月光表示將持續擴大在台投資，以高雄為核心推動半導體發展，進一步鞏固台灣在全球半導體產業中的領先地位。

日月光執行長吳田玉表示，當前全球半導體產業進入轉型關鍵，面對產業結構供應鏈的重組，日月光持續推動轉型升級，福雷電子於仁武產業園區新廠動土啟動，具備經濟引擎啟動、技術領航、產業轉型的重要意義，本案預計投入超過新台幣1,083億元的資金，未來全面投產後預估總年產值約1,773億元，仁武園區提供封測服務，將導入AI智慧製造技術，包括視覺雲端檢測系統以及全自動無人搬運設備，建築符合高雄市綠建築自治條例規範，導入清潔生產評估與綠建築標章，打造環境友善與高效率運作的綠能零汙染之智慧工廠。

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吳田玉指出指出，日月光從楠梓科技產業園區發跡，深耕高雄42年，以楠梓約28萬平方公尺為核心基地，延伸至路竹與大社逾11萬平方公尺的新據點，再加上今日仁武約5萬平方公尺的策略布局，逐步建構完整的半導體封測產業聚落，並強化先進測試服務的關鍵版圖。不僅大幅提升前段晶圓製造與後段封裝測試的整體效率，更能迅速回應全球AI與高效能運算需求的強勁成長。

吳田玉也表示，仁武先進測試基地的啟動，具有三個重要意義，第一是「經濟動能」。仁武基地預計投入超過新台幣1,083億元。未來將創造高達1,773億元的產值。不僅為高雄注入龐大的經濟效益，也將帶動國內設備廠與零組件廠共同成長，形成強而有力的產業鏈。

第二則是「人才匯聚」。隨著基地建設與營運，預計將創造上千個技術職缺，吸引半導體人才留駐高雄。同時，我們也將持續深化與在地大專院校的合作，推動產學接軌，培育更多專業人才。

第三為「產業轉型」。仁武基地將導入AI智慧製造，包括視覺雲端檢測系統以及全自動無人搬運設備，打造高效率、低污染的智慧工廠。透過「以大帶小」的策略，帶動在地廠商技術升級，加速高雄由傳統工業城市轉型為智慧科技重鎮。

展望未來，福雷電子將於仁武產業園區提供晶圓、晶片測試的服務，第一期廠房預計2027年4月啟用，第二期廠房預計2027年10月擴廠營運，環境友善與高科技廠房的綠建築，為淨零轉型貢獻心力，新廠職缺讓半導體尖端人才能有更多就業機會駐留高雄發展，企業強強聯手與政府、學界並肩努力，共同推動半導體產業邁向更具競爭力的未來。

日月光深耕在地四十多年，產業布局以台灣為主，專注於完善製程、提升良率及自動化程度，展望全球半導體產業趨勢，以永續及數位轉型整合供應鏈，攜手穎崴科技及竑騰科技進駐仁武產業園區，半導體產品測試、封裝測試專業供應相關零組件與高階先進封裝技術設備製造的在地化產業合作，確保技術與產能同步發展，先進測試的需求強勁厚植台灣半導體產業人才，成為高雄市政府建構矽光子產業鏈的關鍵拼圖，逐步構築高雄完整的半導體S廊帶，此布局有效縮短供應鏈距離，讓世界看見台灣的矽盾實力與價值。