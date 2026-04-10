記憶體大復活！3檔亮燈　旺宏帶量漲停

▲旺宏今帶量攻漲停。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

外資報告看多，加上Sandisk昨（9）日股價飆漲9%，激勵今（10）日旺宏（2377）股價開高直奔156元漲停價位，到10點20分左右，成交量來到13萬多張，居上市成交量排行第四大個股，記憶體模組宇瞻（8271）、廣穎（4973）同步亮燈漲停。

Sandisk昨日盤中創下855美元新天價，根據《Barron's》報導，華爾街分析師表示，這家公司雖然過去一年飆漲逾2000%，它的股價在極端樂觀情景下甚至可能升至每股3000美元。

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報導引述Bernstein分析師Mark Newman提出的「藍天情景」，對應的是一個極為樂觀的「牛市假設」，NAND儲存產品將迎來更高且更持久的價格高峰，該報告指出，若3月季度NAND產品平均售價比前一季增加75%，且6月季度又比前一季增長75%，Newman預計Sandisk股價有可能漲至3000美元。

旺宏3月合併營收達44.22億元，月增率45.9%，年增率96.5%，外資發表看多報告，認為旺宏首季營收104.69億，優於市場預期，反映產品漲價，第二季營收季增率19%；此外，該報告還提到下游客戶庫存僅剩6至9個月，MLC、傳統TLC NAND在下半年可能面臨更大短缺，供不應求的比例達40%，上述兩種產品價格從今（2026）年第一季到第四季的漲幅將超過200%。

