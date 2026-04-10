ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

記憶體大復活！3檔亮燈　旺宏帶量漲停

▲▼旺宏電子。（圖／資料照）

▲旺宏今帶量攻漲停。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

外資報告看多，加上Sandisk昨（9）日股價飆漲9%，激勵今（10）日旺宏（2377）股價開高直奔156元漲停價位，到10點20分左右，成交量來到13萬多張，居上市成交量排行第四大個股，記憶體模組宇瞻（8271）、廣穎（4973）同步亮燈漲停。

Sandisk昨日盤中創下855美元新天價，根據《Barron's》報導，華爾街分析師表示，這家公司雖然過去一年飆漲逾2000%，它的股價在極端樂觀情景下甚至可能升至每股3000美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

報導引述Bernstein分析師Mark Newman提出的「藍天情景」，對應的是一個極為樂觀的「牛市假設」，NAND儲存產品將迎來更高且更持久的價格高峰，該報告指出，若3月季度NAND產品平均售價比前一季增加75%，且6月季度又比前一季增長75%，Newman預計Sandisk股價有可能漲至3000美元。

旺宏3月合併營收達44.22億元，月增率45.9%，年增率96.5%，外資發表看多報告，認為旺宏首季營收104.69億，優於市場預期，反映產品漲價，第二季營收季增率19%；此外，該報告還提到下游客戶庫存僅剩6至9個月，MLC、傳統TLC NAND在下半年可能面臨更大短缺，供不應求的比例達40%，上述兩種產品價格從今（2026）年第一季到第四季的漲幅將超過200%。
 

關鍵字： 旺宏Sandisk記憶體漲停營收

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

江語晨《浪姐7》錄一半突離開！　鞠躬慌張跑走…疑官司出事

推薦閱讀

力積電股東會黃崇仁缺席　副董：今年拚轉盈、明年一定配息

力積電股東會黃崇仁缺席　副董：今年拚轉盈、明年一定配息

晶圓代工廠力積電（6770）今日舉行股東會，董事長黃崇仁雖因行動不便缺席，但已承諾明年將親自出席股東會。此次力積電股東會由副董事長謝再居代理主持。針對去年虧損、未配發股利，他表示，今年本業可望轉虧為盈，且「會賺不少」，明年一定恢復配息。

2026-04-10 11:30
日月光仁武投資破千億　吳田玉：今年資本支出有望上修

日月光仁武投資破千億　吳田玉：今年資本支出有望上修

封測大廠日月光投控（3711）今日舉行高雄仁武新廠動土典禮，執行長吳田玉於會後聯訪表示，仁武基地總投資金額將超過新台幣1000億元，相關支出主要落在明年，今年原訂30億美元資本支出「有上調空間」，實際幅度將待法說會進一步說明。

2026-04-10 11:38
42.5萬人被錢香醒！　00981A首配入帳、股價連創新高

42.5萬人被錢香醒！　00981A首配入帳、股價連創新高

受益人數達42.5萬人、主動統一台股增長（00981A）於今（10）日首次發放股息，預估配發總金額16.97億元。ETF達人表示，00981A年化配息率超過8%，台股大盤受中東戰火干擾還未收復歷史新高，今日00981A股價創下23.18元新高，成立以來績效已經超過133%，對於投資人而言，可說息、利雙收。

2026-04-10 09:17
摩根00401A今掛牌上漲0.6％　首檔掩護性買權策略主動式ETF

摩根00401A今掛牌上漲0.6％　首檔掩護性買權策略主動式ETF

台股面臨激烈震盪的時刻，摩根投信「台灣鑫收益主動式ETF（00401A）」於今（10）日正式掛牌，係為摩根在台灣推出的第二檔主動式ETF，也是全台首檔紀律性執行掩護性買權策略的主動式ETF，掛牌首日股價最高來到10.6元，漲幅逾0.6%，截至12點左右，成交量約8.7萬多張。

2026-04-10 12:12
英特爾人事異動！　高層管轄權從印度擴張到亞太及日本區

英特爾人事異動！　高層管轄權從印度擴張到亞太及日本區

英特爾宣布任命Santhosh Viswanathan為亞太及日本區（APJ）副總裁暨總經理。Viswanathan的領導範圍將從印度擴大至亞太及日本區，以整合的管理架構領導英特爾在該地區的業務成長、品牌策略和客戶關係。

2026-04-10 11:48
伊朗仍控制荷莫茲海峽！北海原油價格刷高　歐亞煉油廠搶購貨源

伊朗仍控制荷莫茲海峽！北海原油價格刷高　歐亞煉油廠搶購貨源

根據《金融時報》報導，由於歐洲與亞洲煉油廠爭相搶購原油貨源，加上伊朗持續掌控荷莫茲海峽，引發市場新一波不安，北海原油價格被推升至歷史新高。

2026-04-10 11:33
印度移工來台爆治安爭議　民眾提案「立即中止」吸3813人附議

印度移工來台爆治安爭議　民眾提案「立即中止」吸3813人附議

勞動部長洪申翰昨（9）日證實首批印度移工最快今年引進，有民眾於「公共政策網路參與平台」提案，主題為「建請行政院與勞動部立即中止引進印度勞工計畫，優先確保國人治安與性別平權環境」，要求行政院在未能提出「除了良民證以外」的有效治安風險控管方案前，無限期暫緩引進印度勞工，目前已吸逾3813人覆議。

2026-04-10 11:10
記憶體大復活！3檔亮燈　旺宏帶量漲停

記憶體大復活！3檔亮燈　旺宏帶量漲停

外資報告看多，加上Sandisk昨（9）日股價飆漲9%，激勵今（10）日旺宏（2377）股價開高直奔156元漲停價位，到10點20分左右，成交量來到13萬多張，居上市成交量排行第四大個股，記憶體模組宇瞻（8271）、廣穎（4973）同步亮燈漲停。

2026-04-10 10:27
日月光斥資千億高雄仁武新廠動土　2027啟用創千名職缺

日月光斥資千億高雄仁武新廠動土　2027啟用創千名職缺

封測大廠日月光投控（3711）持續布局先進製程，旗下台灣福雷電子今日於仁武產業園區舉行新廠動土典禮，由日月光攜手穎崴科技（6515）與竑騰科技（7751）共同投資，打造高階半導體測試服務產業園區，第一期廠房預計2027年4月啟用，第二期廠房預計2027年10月擴廠營運，預計創造逾千名就業機會，日月光表示將持續擴大在台投資，以高雄為核心推動半導體發展，進一步鞏固台灣在全球半導體產業中的領先地位。

2026-04-10 10:20
台積電漲25元至1980　台股漲420點收復35K

台積電漲25元至1980　台股漲420點收復35K

美股4大指數全面收漲，台股今（10日）以34950.87點開出，指數上漲89.71點，漲幅0.26％。隨後在台積電（2330）漲勢擴大下，指數上漲420.03點至35281.19點，收復35000點大關。

2026-04-10 09:04

讀者迴響

熱門新聞

42.5萬人被錢香醒！　00981A首配入帳、股價連創新高

如果台灣海峽被鎖鎖　業界指出還有巴士海峽和菲律賓東側可走

記憶體大復活！3檔亮燈　旺宏帶量漲停

AI瓶頸！　台積電北美主管坦言：沒台灣不行

台積電漲25元至1980　台股漲420點收復35K

外資大買台股317億　反手大砍4檔記憶體股

高通傳下一代AP「回鍋台積電」　三星恐失大客戶

台股ETF四月除息秀登場

普發1萬元竟40萬人未領！　3萬人登記入帳失敗要再申請

2檔「抓去關」新名單　矽光子飆股波若威二度處置

記憶體旺宏出關跌8％　華邦電、力積電同翻黑

中東戰事、港口壅塞干擾　貨櫃三雄3月營收皆年減

快訊／台積電6天漲185元被盯上！　並列33檔注意股

高階ABF載板濕製程設備商敍豐　預計5月上旬掛牌上櫃

印度移工來台爆治安爭議　民眾提案「立即中止」吸3813人附議

台達電+泰達電市值衝8兆　謝金河：低調的另一座神山崛起

基金醫生：00929「系統覺醒」！

00929今年為何這麼強？配息三度上調、績效衝高股息第二　關鍵個股揭曉

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了

全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了
沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

承諾讓台商「結束委屈」　鄭麗文高喊重返執政、台下激動叫好

承諾讓台商「結束委屈」　鄭麗文高喊重返執政、台下激動叫好

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366