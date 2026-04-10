印度移工來台爆治安爭議　民眾提案「立即中止」吸3813人附議

▲勞動部長洪申翰立院備詢資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

勞動部長洪申翰昨（9）日證實首批印度移工最快今年引進，有民眾於「公共政策網路參與平台」提案，主題為「建請行政院與勞動部立即中止引進印度勞工計畫，優先確保國人治安與性別平權環境」，要求行政院在未能提出「除了良民證以外」的有效治安風險控管方案前，無限期暫緩引進印度勞工，目前已吸逾3813人覆議。

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▲有民眾表示反對引進印度勞工。（圖／翻攝政府「公共政策網路參與平台」）

這不是第一次有民眾在公共政策網路參與平台提案反對引進印度移工，勞動部2024年2月與印度簽訂勞工合作備忘錄（MOU）前，即有民眾在公共政策網路參與平台提案「反對開放印度移工來台，拒絕直接與印度簽署「MOU」但未通過。後續也有民眾提案「反對開放印度移工」，但適逢大選前60天「暫停附議」。

提案者提出4大具體訴求：

第1、「無限期暫緩引進」，表示在未能提出「除了良民證以外」的有效治安風險控管方案前，無限期暫緩引進印度勞工。

第2、「​公開治安風險報告」，要求內政部警政署與法務部針對印度性犯罪現況，對台灣社會治安衝擊進行專案評估，並將報告完整公開。

第3、​建立「性別意識篩檢」，表示若政府堅持引進，應建立優於現行良民證的審核機制，包含由我國官方主導的心理測驗、性平意識考核，並由駐外館處實地徵信，而非僅採納該國紙本證明。

第4、「​強制性法律責任追究」，建立來源國政府、仲介與雇主之連帶責任，若引進的勞工發生重大性侵害案件，應有立即終止該國所有勞工引進的「熔斷機制」。