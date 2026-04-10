航港局製作鋰電池火災應變訓練影片　強化客船安全

▲影片演示船員疏散旅客及鋰電池起火初期辨識後之通報程序。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

為提升客船對於旅客攜帶行動電源(鋰電池)可能引發火災風險之應變能力，交通部航港局完成「乘客鋰電池爆炸火災處置船員訓練影片」製作，協助客船航商強化船員實務操作與緊急應變能力。

航港局表示，近年鋰電池相關產品普及，因使用不當或設備異常所引發之起火事件風險亦隨之增加。為確保海上航行安全，特別針對客船攜帶行動電源情境，規劃本次船員訓練影片，內容涵蓋「散、夾、泡、移、報」等重要應變程序，包含疏「散」旅客、用鐵夾「夾」取、「泡」入鐵水桶、「移」至空曠甲板處及記錄事件並通「報」航政機關。

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航港局指出，本次影片拍攝特別商借全港通航業公司營運的「新台馬輪」，於基隆港進行實船情境拍攝，完整呈現實際船艙環境下的應變流程；同時邀請內政部消防署港務消防大隊基隆港隊西岸分隊提供現場專業技術指導，確保訓練內容符合實務需求及消防專業標準。

▲航港局製作乘客鋰電池爆炸火災處置船員訓練影片QRCODE。（圖／航港局提供）

航港局說明，相關訓練影片已上傳至該局官網「海運行動電源宣導專區」(https://reurl.cc/kprV1b )，並函文供各客船航商業者參考運用，呼籲業者納入公司內部教育訓練及船員緊急演練課程教材，提升第一線人員面對鋰電池火災事故的即時處置能力。

航港局強調，未來將持續推動鋰電池安全宣導及相關管理措施，並與航商及相關單位密切合作，共同強化海上運輸安全，確保旅客與船舶營運之整體安全。