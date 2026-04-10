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伊朗仍控制荷莫茲海峽！北海原油價格刷高　歐亞煉油廠搶購貨源

▲▼伊朗揚言封鎖荷姆茲海峽。（圖／達志影像）

▲伊朗仍控制荷姆茲海峽、示意圖。（圖／達志影像）

記者陳瑩欣／綜合報導

根據《金融時報》報導，由於歐洲與亞洲煉油廠爭相搶購原油貨源，加上伊朗持續掌控荷莫茲海峽，引發市場新一波不安，北海原油價格被推升至歷史新高。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據顯示，作為即期交割原油指標的福蒂斯原油（Forties）期貨價格周四（9日）接近每桶147美元，高於2008年金融危機前夕達到的高點，原因是交易員們爭相購買原油貨物，以取代目前滯留在墨西哥灣的大量原油。

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北海原油現貨交易價格遠高於國際基準布蘭特原油（ICE Brent Crude）6月交割價格97美元，這是石油市場短缺的另一個跡象。

搶購原油的狂潮如此激烈，以至於擾亂了石油市場的關鍵支柱。交易員表示，由於布蘭特原油差價合約（CFD）價格超過每桶30美元，突破了歐洲主要的石油交易交易所洲際交易所（ICE）的門檻，他們無法購買下周的布蘭特原油差價合約。差價合約追蹤的是即期交割和遠期交割原油價格之間的差額。

這些合約被廣泛用於對沖油價上漲風險。一些市場參與者表示，他們記不清何時開始無法進行布蘭特原油差價合約交易，並指出目前部分交易已在交易所外進行。

日益加劇的壓力跡象表明，儘管美國總統川普保證德黑蘭很快就會開放海峽（在美以伊朗戰爭之前，該海峽運輸了全球 20% 的石油供應），但全球能源危機仍在惡化。

高盛周四告訴客戶，近幾日經海峽出口的石油數量下降，目前僅為正常水準的 8%。亞洲特別容易受到干擾，因為其所需的約 80% 的石油和石油產品都要經過這條水道運輸。

曾擔任美國前總統拜登能源顧問的Amos Hochstein表示，「如果這種情況再持續幾天，我們可能會看到市場認定海峽無限期關閉，這不僅會導致價格上漲，還可能導致亞洲危機。」「這不僅僅是物價高的問題，而是實際存在的物資短缺問題，而且這種情況正在發生。」

根據普氏能源（Platts）預估，包括福蒂斯原油在內，衡量北海實物原油買賣價格的布蘭特原油，周四上漲7%，至每桶131.96美元，收復了前一天因停火協議的部份跌幅。期貨市場交易活動則較為平淡，在紐約交易的布蘭特原油6月交割價上漲1%，來到每桶97.20美元，紐約西德州中質原油5月交割價漲4.7%，每桶收99.16美元。

BOK Financial 交易部門高級副總裁Dennis Kissler警告說，「現貨市場的供應緊張狀況將持續到船隻能夠通過霍爾木茲海峽為止」。

他補充說，「你會看到期貨市場拋售，但現貨市場仍將保持緊張，因為即使海峽開放，也需要 20 天才能糾正物流問題。”
 

關鍵字： 原油荷姆茲海峽能源危機石油價格市場短缺

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