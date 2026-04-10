力積電股東會黃崇仁缺席　副董：今年拚轉盈、明年一定配息

▲力積電。（圖／翻攝自google map）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工廠力積電（6770）今日舉行股東會，董事長黃崇仁雖因行動不便缺席，但已承諾明年將親自出席股東會。此次力積電股東會由副董事長謝再居代理主持。針對去年虧損、未配發股利，他表示，今年本業可望轉虧為盈，且「會賺不少」，明年一定恢復配息。

力積電2025年營收467億元、年增4%，但受銅鑼P5新廠產能未達經濟規模，加上地緣政治與成熟製程價格競爭壓力，全年仍虧損78億元，董事會決議今年不分派股利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

展望2026年，謝再居指出，第一季營運已開始回溫，若不計業外因素，本業已轉為獲利，隨著需求回升，下半年表現將更為明顯，全年營運有信心轉正。

在營運改善關鍵上，財務長邵章榮表示，公司出售銅鑼P5廠給美光，總交易金額約16億美元（約新台幣504億元），將用於償還銀行負債，預期大幅降低財務壓力；此外，美光另支付2億美元技術服務費，以及預付3億美元設備款投入HBM相關代工，強化未來營收與獲利動能。

總經理朱憲國指出，過去P5廠因需求反轉與產能利用率不足，導致營運承壓，成為近年虧損主因；透過與美光合作，不僅導入中段製程（PWF）代工與設備投資，也取得穩定訂單與毛利保障，有助擺脫成熟製程價格競爭。

朱憲國強調，此次合作等同「一個生意變三個生意」，除承接記憶體製程外，相關技術亦可延伸服務其他客戶，並切入3D AI與先進封裝應用，推動產品組合優化與毛利提升，預期約2年後可見轉型成效。