日月光仁武投資破千億　吳田玉：今年資本支出有望上修

▲日月光投控今日舉行高雄仁武新廠動土典禮，執行長吳田玉出席。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／高雄報導

封測大廠日月光投控（3711）今日舉行高雄仁武新廠動土典禮，執行長吳田玉於會後聯訪表示，仁武基地總投資金額將超過新台幣1000億元，相關支出主要落在明年，今年原訂30億美元資本支出「有上調空間」，實際幅度將待法說會進一步說明。

針對市場關注的擴產與併購布局，吳田玉指出，包含收購群創光電舊廠及與其他企業合作案，後續若有進展將依規定以重訊公告；至於美國先進封裝布局，目前仍持續與重要客戶討論中，時程將視客戶需求推進。

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在產業趨勢方面，吳田玉強調，AI帶動的新一波成長動能「才剛開始」，且全球硬體瓶頸日益浮現，台灣在半導體製造供應鏈中具關鍵地位，從上游晶圓製造到封測體系皆扮演重要角色，未來數年將迎來龐大機會。

因應需求擴張，日月光也同步啟動大規模徵才計畫，預計今年招募約3000名技術人員，明年再增聘約1000人。吳田玉指出，日月光在台灣擁有超過6.4萬名員工，其中高雄約2.8萬人，具備群聚效應優勢，有利於後續擴產與人才布局。

在先進技術發展上，市場關注的CPO（共同封裝光學）進度，吳田玉表示，相關技術仍屬長期發展，量產預計今年開始逐步發酵，但實際商業規模與採用速度仍需觀察市場需求，強調「不是短期炒作，而是長期技術耕耘」。

此外，面對地緣政治與能源議題，吳田玉認為，戰爭對產業影響相對間接，但企業仍需審慎因應；能源方面，目前台灣供電無虞，但綠電與潔淨能源仍需政府與企業共同推進。

他也透露，今年日月光全球將有多達6座工廠同步動工，創下歷史新高，顯示在AI帶動下，全球半導體供應鏈正全面加速擴產，台灣廠商也同步加快腳步，搶攻新一波產業成長機會。