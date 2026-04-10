乖乖搶攻香菜及考季祈福商機　宣布推兩款話題零食

▲乖乖搶攻香菜及考季祈福商機推出限定商品。（圖／乖乖提供）

記者高兆麟／台北報導

搶搭香菜及即將來臨的考試季拜拜祈福商機，國民零食大廠乖乖將於10日起推出兩款話題商品「乖乖食堂—芫(ㄩㄢˊ）荽(ㄙㄨㄟ)風味」與「乖乖玉米脆條奶油椰子—文昌限定包裝」，一款主打近期討論度極高的香菜風味，另一款則鎖定即將到來的考季需求，結合文昌祈福概念，打造兼具話題與台味儀式感的零食新品。

乖乖表示，這次未直接使用大家熟悉的「香菜」，而是刻意採具文化底蘊的學名「芫荽」，也是香菜的台語發音，主打愛台在地第一包，讓不少消費者第一眼看到產品時忍不住愣住，甚至笑稱「這包還沒吃先被考倒」。

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隨著香菜風味近年在零食市場持續升溫，乖乖不只給消費者口感，更巧妙從語言切入，用「芫荽」重新詮釋這股熱潮，以最趣味的台灣飲食文化與消費者互動，成功讓「芫荽怎麼念？」在社群掀起討論！風味上，「乖乖食堂—芫荽風味」延續經典米菓口感，將香菜獨有的清新氣息與鹹香滋味融合，打造層次鮮明的台式風味，成為近期最具辨識度的台味零食之一。

除了話題十足的「芫荽」口味外，乖乖也同步推出「乖乖玉米脆條奶油椰子－文昌限定包裝」，鎖定四五月後即將到來的會考、模考與期中考季，讓零食也融入台灣人熟悉的考前祈福文化。在台灣，不少學生考前會到廟裡拜文昌、求考運，這次推出文昌乖乖，正是延續這樣的拜拜習慣，將原本帶有儀式感的行為，轉化為更貼近日常的小動作。

乖乖指出，此次包裝設計上則強化考季意象，以象徵仕途與功名的「祿馬」入圖，搭配「歐趴 All Pass」字樣，直接呼應學生最在意的目標，也讓乖乖從單純零食，變成考前隨身帶著的另類安心符。