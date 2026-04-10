摩根00401A今掛牌上漲0.6％　首檔掩護性買權策略主動式ETF

▲摩根00401A今掛牌。（圖／摩根投信提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台股面臨激烈震盪的時刻，摩根投信「台灣鑫收益主動式ETF（00401A）」於今（10）日正式掛牌，係為摩根在台灣推出的第二檔主動式ETF，也是全台首檔紀律性執行掩護性買權策略的主動式ETF，掛牌首日股價最高來到10.6元，漲幅逾0.6%，截至12點左右，成交量約8.7萬多張。

摩根投信指出，這次掛牌的00401A，其掩護性買權的策略雖是首次引進台灣，但它早已被摩根資產管理集團運用在全球，相關衍生性收益ETF的管理規模達2兆元，市占率全球第一；而在主動式ETF的資產規模上，摩根資產管理集團目前在也以超過6兆元的規模位居全球第一。

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00401A經理人沈馨表示，儘管當前台股震盪明顯，這種環境對掩護性買權的執行卻相對有利，再加上市場已把台股在今年的EPS的年增率從年初的21%上調到28%，因此，未來透過紀律性執行掩護性買權策略，00401A不僅可以據此打造每月收益來源，也有機會在收益的基礎上，透過布局更多優質企業的股票，去參與更多台股成長的潛在機會，讓投資人再也不必在「收益」與「成長」中二選一。

沈馨指出，00401A目前的持股比例已超過九成，剩餘的部位將會紀律性地去執行掩護性買權策略。在產業的選擇上，00401A目前有65～70%的部位在科技產業，另外也有部分會投資在包括金融、工業、原物料與電信等產業。不過，目前團隊正在觀察油價與通膨對台股市場的影響，倘若未來中東戰事擴大，團隊也將適時減碼對部分消費類股(如紡織)的配置比重，以維持投資組合的韌性。

