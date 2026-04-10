國喬石化突圍！董事會通過發行40萬張新股　力抗油價衝擊

▲國喬石化積極從傳統石化業轉型為高階複合材料供應商。（圖／國喬石化提供）

記者巫彩蓮／台北報導

全球石化產業正進入深度的結構調整期，受地緣政治引發的油價波動及區域產能消長影響，傳統化工市場面臨考驗。面對產業環境的變遷，國喬石化展現靈活的經營韌性，今日董事會通過現金增資案，擬發行新股40萬張，透過強化財務結構並加速高值化轉型投資，以穩健姿態迎接景氣復甦的黎明。

國喬石化總經理曾嘉雄表示，針對國際能源波動，公司已建立完善的應變機制。高雄大社廠具備自主汽電共生與多元燃料組合，確保能源供應自給自足；泉州廠則採用先進 PDH及PP 製程，物耗及能耗優於同業，能源由於位處石化專區由園區大型燃煤熱電廠供應，成本基本上不受此波天然氣價格波動影響。

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面對全球產能結構轉型，曾嘉雄認為，中國大陸與歐洲市場的汰弱留強，正是國喬切入高端市場的絕佳契機，公司將持續投入醫療級聚丙烯、儲能電池專用ABS及長碳鏈尼龍等電子材料研發，全面搶攻半導體產業在地化所帶動的高階材料需求。

為支持國喬從傳統石化業轉型為高階複合材料供應商的計畫，國喬今日董事會通過現金增資案，資金用於償還銀行借款及購置機器設備。國喬指出，此次增資將有效優化獲利結構，挹注強大營運動能，在景氣復甦之際加速切入高毛利市場。

國喬石化董事長邱德馨表示，財務優化與轉型投資必須並進，才能在變動的市場中站穩腳跟。展望今年，國喬將秉持審慎且機動的策略，緊隨全球減碳趨勢與高端材料需求穩健佈局。國喬深信，憑藉穩定的能源自給能力與領先的研發技術，定能帶領股東與合作夥伴跨越產業波動，在市場回溫時締造新的營運高峰。