快訊／台股收盤大漲556.67點　台積電漲45元、站上2000大關

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（10日）開高走高，加權指數終場大漲556.67點，以35417.83點作收，漲幅1.6％，成交量8295.37億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲89.71點開出，指數開高走高，盤中最高達35417.83點，最低34950.87點，終場收在35417.83點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲45元來到2000元，漲幅2.3％；鴻海（2317）上漲0.5元至200.5元；聯發科（2454）維持平盤至1575元；廣達（2382）上漲8.5元來到321.5元；長榮（2603）下跌0.5元至202.5元。

今天漲幅前5名個股為有成精密（4949）上漲7.7元，漲幅10％；鼎元（2426）上漲4.3元，漲幅10％；日勝化（1735）上漲2.5元，漲幅10％；直得（1597）上漲9元，漲幅9.99％；德律（3030）上漲27.5元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為森崴能源（6806）下跌2.5元，跌幅9.84％；富采（3714）下跌5.3元，跌幅9.25％；天瀚（6225）下跌1.5元，跌幅7.39％；慧友（5484）下跌3.2元，跌幅7.35％；驊陞（6272）下跌2.3元，跌幅7.1％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 有成精密（4949） 84.7 ▲7.7 ▲10.0％ 鼎元（2426） 47.3 ▲4.3 ▲10.0％ 日勝化（1735） 27.5 ▲2.5 ▲10.0％ 直得（1597） 99.1 ▲9.0 ▲9.99％ 德律（3030） 303.0 ▲27.5 ▲9.98％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 森崴能源（6806） 22.9 ▼2.5 ▼9.84％ 富采（3714） 52.0 ▼5.3 ▼9.25％ 天瀚（6225） 18.8 ▼1.5 ▼7.39％ 慧友（5484） 40.35 ▼3.2 ▼7.35％ 驊陞（6272） 30.1 ▼2.3 ▼7.1％

資料來源：證交所