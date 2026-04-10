快訊／台股收盤大漲556.67點　台積電漲45元、站上2000大關

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（10日）開高走高，加權指數終場大漲556.67點，以35417.83點作收，漲幅1.6％，成交量8295.37億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲89.71點開出，指數開高走高，盤中最高達35417.83點，最低34950.87點，終場收在35417.83點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲45元來到2000元，漲幅2.3％；鴻海（2317）上漲0.5元至200.5元；聯發科（2454）維持平盤至1575元；廣達（2382）上漲8.5元來到321.5元；長榮（2603）下跌0.5元至202.5元。
今天漲幅前5名個股為有成精密（4949）上漲7.7元，漲幅10％；鼎元（2426）上漲4.3元，漲幅10％；日勝化（1735）上漲2.5元，漲幅10％；直得（1597）上漲9元，漲幅9.99％；德律（3030）上漲27.5元，漲幅9.98％。
跌幅前5名個股則為森崴能源（6806）下跌2.5元，跌幅9.84％；富采（3714）下跌5.3元，跌幅9.25％；天瀚（6225）下跌1.5元，跌幅7.39％；慧友（5484）下跌3.2元，跌幅7.35％；驊陞（6272）下跌2.3元，跌幅7.1％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|有成精密（4949）
|84.7
|▲7.7
|▲10.0％
|鼎元（2426）
|47.3
|▲4.3
|▲10.0％
|日勝化（1735）
|27.5
|▲2.5
|▲10.0％
|直得（1597）
|99.1
|▲9.0
|▲9.99％
|德律（3030）
|303.0
|▲27.5
|▲9.98％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|森崴能源（6806）
|22.9
|▼2.5
|▼9.84％
|富采（3714）
|52.0
|▼5.3
|▼9.25％
|天瀚（6225）
|18.8
|▼1.5
|▼7.39％
|慧友（5484）
|40.35
|▼3.2
|▼7.35％
|驊陞（6272）
|30.1
|▼2.3
|▼7.1％
資料來源：證交所
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