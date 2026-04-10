快訊／台積電三月營收4151.91億元創新高　寫歷史最強首季紀錄

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日公佈 2026 年 3 月營收報告。2026 年 3 月合併營收約為新台幣 4,151 億 9,100 萬元，較上月增加了 30.7%，較去年同期增加了 45.2%，創下歷史新高。

台積電累計2026 年 1 至 3 月營收約為新台幣 1 兆 1,341 億 300 萬元，較去年同期增加了 35.1%，同樣寫下最強第一季紀錄。

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台積電三月營收公布後，今日同時創下歷史三月新高、歷史單月新高以及歷史第一季新高紀錄。

台積電日前也在法說會釋出最新財測，台積電預期，2026年第一季營收以美元計，約會落在346億美元至358億美元之間，有望季增4％，若以新台幣兌美元1比31.6元計算，毛利率預計落在63％至65％之間，營利率則預計落在54％至56％之間。

針對今年全年展望，台積電董事長魏哲家則表示，台積電今年仍被強勁AI需求帶動，台積電營運表現會比產業平均要來得更好，預期今年全年營收有望年增30％，預期又會是強勁成長的一年，長期年營收成長自2024年到2029年，也能繳出25％ CAGR的表現。

台積電預計16日將舉行法說會，外界也關注台積電釋出最新營運展望，以及海外佈局計畫。