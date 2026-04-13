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2026 ETtoday AI斥詐風雲論壇4/14登場　跨界聯手啟動「以AI反制AI」新戰線

▲▼2026 ETtoday AI斥詐風雲論壇,AI,詐騙。（圖／iStock）

▲台灣正邁入「AI詐騙時代」，防詐戰場思維也要全面升級！（圖／iStock）

財經中心／綜合報導

台灣正邁入「AI詐騙時代」，回顧2025年全台詐騙案件數與財損金額屢創新高，詐騙手法快速進化，促使全民防詐意識大幅提升；到了2026年隨著生成式AI門檻降低，詐騙更進一步演變為「高擬真、低成本、規模化」的新型態犯罪，甚至滲透企業服務流程，防詐不再只是個人課題，而是攸關產業與國家治理的議題，在此背景下，《ETtoday新聞雲》延續2025年論壇成功喚醒全民識詐意識的基礎，將於4/14再度舉辦「2026 AI斥詐風雲論壇」，集結來自政府、金融、科技、各大品牌與資安領域的頂尖專家，宣告防詐戰場全面升級，從過去著重宣導教育，轉向以「策略化」與「技術化」的實戰防護思維，並以「AI反制AI」為主軸推動防詐機制，從被動查證邁向主動預警、事前阻斷，讓防詐能力成為新世代數位安全的重要基礎。

《ETtoday新聞雲》長期深耕防詐議題，持續追蹤AI詐騙最新趨勢與實務案例，並設立「防詐專區」、發布年度調查報告，透過即時新聞、情境拆解與跨產業觀察，讓防詐知識不再停留於口號，而是深入民眾日常生活。面對2026年AI詐騙全面升級，從深偽影像、仿聲通話到「多管道滲透」的混合式攻擊手法，詐騙已發展成一套高度擬真的完整劇本，甚至結合社群、簡訊與通訊軟體層層誘導，讓民眾在不知不覺中落入陷阱，《ETtoday新聞雲》不僅揭露LINE假客服、假投資與假網購等案件，更同步關注企業、金融與政府的防詐機制，成為全民第一時間查證的防詐夥伴。

▲▼2026 ETtoday AI斥詐風雲論壇,AI,詐騙。（圖／翻攝活動頁面）

本次「2026 AI斥詐風雲論壇」廣邀各界重量級代表共襄盛舉。總統府副秘書長何志偉攜手內政部警政署、法務部、金管會、刑事警察局等政府單位，以及永豐銀行、台灣房屋集團、蝦皮購物、銘傳大學犯罪防治學系等產官學代表，集結跨界力量，攜手交流新世代的詐騙犯罪。論壇規劃以「專題演講 × 圓桌論壇」雙形式進行，涵蓋政策研擬、科技應用到教育宣導，多面向建構「新世代科技防詐」的全方位策略，藉由線上線下整合，構築全民識詐、阻詐的堅實防線。

【活動亮點搶先看】

AI防詐全面升級：四大進化路徑一次掌握

面對2026年AI詐騙快速演化，本屆論壇聚焦「以AI反制AI」的實戰應用，提出四大防詐進化路徑，從技術端到產業端全面升級防護思維，首先在「AI辨識前端」，透過即時偵測異常行為與數據模式，快速識破深偽影像與仿聲詐騙；「AI即時阻斷」則強調以演算法精準攔截風險行為，將詐騙阻絕於發生之前；進一步透過「AI跨域協作」，打破企業與產業間的數據孤島，建立多方聯防機制；最後以「AI追蹤學習」持續蒐集用戶行為數據，優化防詐模型，讓系統越用越聰明，打造具備預警、阻斷與進化能力的防詐新架構。

▲▼2026 ETtoday AI斥詐風雲論壇,AI,詐騙。（圖／翻攝活動頁面）

▲「2026 ETtoday斥詐風雲論壇」邀請政府單位代表與會。

重磅講者齊聚！金融 × 房產 × 電商 × 學者專家跨界解密AI詐騙攻防

「2026 AI斥詐風雲論壇」邀集產業重量級代表，從不同領域切入AI詐騙風險與應對策略。永豐銀行董事長曹為實將以「AI時代的阻詐攻防戰」為題，解析金融體系如何在第一線守住資產安全；台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴則從不動產交易角度出發，探討高資產防詐關鍵；蝦皮購物法遵部部長許敦凱分享電商平台如何透過AI與法遵機制，建構跨界聯防網絡；銘傳大學犯罪防治學系助理教授林書立，則深入剖析AI智慧詐欺時代的犯罪樣態與演變趨勢，透過多元觀點交織，全面揭開AI詐騙的真實樣貌。

▲▼2026 ETtoday AI斥詐風雲論壇,AI,詐騙。（圖／翻攝活動頁面）

▲▼集結政府單位、產官學代表跨界力量，攜手交流新世代的詐騙犯罪。

▲▼2026 ETtoday AI斥詐風雲論壇,AI,詐騙。（圖／翻攝活動頁面）

防詐高峰對談登場！企業成為第一線防禦角色

壓軸圓桌論壇將由永豐銀行副總經理張瑜娉、台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴與蝦皮購物法遵部部長許敦凱同台對談，從金融、房產到電商等場域，深入探討企業在防詐生態系中的關鍵角色，論壇指出，面對AI詐騙高度滲透，企業不再只是被動應對者，而是「守護者」，需將識詐能力導入服務流程前端，同時也是「數據協作夥伴」，透過共享實戰案例與行為數據，強化整體防禦能力，更是「數位信任領航者」，將防詐提升至ESG與品牌價值層級，這場論壇不僅展現跨界聯防的實戰能量，也象徵台灣防詐體系正邁向以科技驅動、產業共構的新時代。

《ETtoday新聞雲》將全程記錄這場盛會，透過報導將反詐知識傳遞給每個人，面對AI詐騙手法日益精細，無論是接到可疑來電，或遭遇高報酬投資誘惑，民眾若能提前建立判斷意識與應對策略，將有助降低受害風險，這場論壇不僅展現台灣跨界聯手打詐的決心，更被視為推動全民識詐、強化社會防線的重要一步。

活動資訊

時間：2026年4月14日（二）08:30-12:30
地點：台北市喜來登飯店 B2-福廳
活動官網：https://events.ettoday.net/anti-fraud2026/index.php7

主辦單位：ETtoday新聞雲

首席合作單位：永豐銀行

AI策略合作單位：台灣房屋集團

合作單位：中國信託、中華航空、台中商業銀行、元大證券、元大銀行、台新銀行、永慶房屋、玉山銀行、長榮航空、國泰金控、群益投信、台銀證券、臺灣證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所、蝦皮購物、星宇航空

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▲▼2026 ETtoday AI斥詐風雲論壇,AI,詐騙。（圖／翻攝活動頁面）

關鍵字： 2026 ETtoday AI斥詐風雲論壇AI詐騙

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