詐騙匯款到國外照樣擋下　兆豐銀行Q1阻詐逾5555萬元

▲兆豐銀行第一季阻詐逾5555萬元，董事長董瑞斌(前排中)與總經理黃永貞(前排左二)鼓舞同仁防詐優先。（圖／兆豐銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

隨著防詐意識日益提升、相關管控措施持續加嚴，詐騙集團為規避金流追蹤，手法亦開始轉向國際化，透過海外帳戶及跨境金流作為跳板來詐騙。兆豐銀行近期便運用跨境金融網絡優勢，攜手海外銀行即時阻詐，擋下匯往海外的鉅額資金，截至今（2026）年第一季兆豐銀行成功攔阻詐騙案件共55件，攔阻金額逾5555萬元，其中便包含涉及跨國匯款的高風險案件，充份展現兆豐銀行在跨境金流防詐上的用心與努力。

為表揚第一線臨櫃同仁對防詐工作的高度肯定，兆豐銀行於董事會公開表揚第一季防詐績優分行與同仁。董事長董瑞斌表示，防詐不只是流程與制度，更仰賴同仁願意多問一句、多留一分心，在面對複雜情境時，依然秉持同理心與專業，協助客戶釐清疑慮，必要時並主動與警方合作，充分展現金融服務應有的社會責任。

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兆豐銀行說明，本季發生客戶欲將高達美金55萬元匯往國外公司帳戶，但分行同仁在受理高金額交易時，非常積極主動關懷客戶的交易目的、比對客戶說詞，其中就發現交易條件不合理，便立即啟動跨國聯防機制，爭取查證時間，避免資金進一步流向境外，並同步報警也與海外銀行溝通處理，最終才能在各方努力，成功追回款項，降低客戶損失。

本季成功攔阻案件中亦有行員在客戶提領鉅額現金時，透過持續關懷與警方合作共同勸導，才及即使讓客戶取消交易。展現第一線同仁在客戶辦理大額匯款、提領現金或解除定存時，積極關懷交易目的，當面對客戶說詞反覆、交易條件不合理或資訊無法釐清時亦能提高警覺，並依程序通報主管及警政單位，爭取查證時間，避免資金流向可疑對象。

跨國詐騙已成為近年顯著趨勢，未來兆豐銀行將持續透過教育訓練、案例回饋與流程優化，強化同仁對跨國詐騙態樣的辨識能力，並結合跨部門合作及與海內外銀行的聯繫機制，為客戶守住資產，共同打造更安全、值得信賴的金融服務環境。

