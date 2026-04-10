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大車隊首季營收8.14億元、年增5.41%　生活大管家清潔業務高成長

▲清潔業務高成長。（圖／大車隊提供）

▲冷氣清洗業務倍數成長。(圖／大車隊提供)

記者張佩芬／台北報導

大車隊(2640)3月份合併營收為2.70億元，年增2.05%，2026年第一季合併營收金額為8.14億元，較去年同期增加5.41%，計程車媒合服務依舊為主要業務成長動能，生活媒合服務也有出色的表現。

隨著氣溫回升，家電清潔市場提前進入旺季，55688生活大管家3月表現亮眼，冷氣清洗預約量較去年同期大幅成長100%，呈現翻倍式增長，洗衣機清潔預約亦有53%的強勁增幅。同時，適逢4月11日「國際寵物日」到來，後台數據進一步發現，平台內「找專家」寵物相關服務較去年同期成長89%。

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根據統計，台灣已正式邁入一寶兩寵的家庭結構，寵物經濟已從單純食品、藥品轉向健康居住環境，毛孩的皮屑與毛髮容易阻塞冷氣濾網及洗衣機內槽，變成居家塵?與過敏原的溫床。55688生活大管家針對毛孩家庭需求，提供專業的家電清潔，維護舒適的居住空間，寵物帶起的需求，已成為清潔市場新動能。

市占率及專業駕手數均為國內第一的55688代駕，憑藉全台最高的服務覆蓋率與嚴謹的教育訓練，2026年第一季交出亮眼成績單，服務趟次突破歷年紀錄，較去年同期成長30%。這項成長反映出55688代駕在品牌信任度與專業服務上獲得用戶信賴，並成功將服務項目從單純的酒後代駕，延伸至商務接送等多樣化生活場景。

55688即時快遞第一季整體表現較上季成長10%，3月訂單量在節慶商機與即時配送助攻下，較去年同期大幅成長400%，顯示快速到貨、即時送達的媒合需求持續升溫。同時因應即將到來的梅雨季節，平台持續整合多元供應商與運力資源，強化雨天配送量能，確保在氣候不穩定的環境下，穩定提供用戶高效、穩定的即時配送體驗。

從55688生活大管家對寵物家庭健康需求的精準掌握，再到代駕與快遞業務的強勁成長，充分展現出生活媒合平台的深度布局，這不僅能滿足出行運輸需求，更能讓每一位使用者都感受到無微不至的便利與溫度。55688集團將持續透過AI大數據賦能，精準對接千萬名會員的生活細節，讓「一直都在、無處不載」的核心理念深入每個人的心中。

關鍵字： 大車隊首季營收年增5.41%生活大管家高成長

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