美國線砍班多運價漲、歐洲線未漲反跌　SCFI今日小漲1.93%

▲美國線砍班多，美東船班已滿載。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

攬貨業者指出，由於美國線砍班多，本周美國線運價明顯上漲，歐洲線運價下跌，呈現分化現象。今(9)日上海航運交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)小漲1.93%，收18.77點，小漲1.53%。

超大型攬貨公司負責人指出，船公司美東線砍最多，目前已經呈現滿載現象，美東每大箱(40呎櫃)運價已達3700美元，美西雖然現貨市場運價有2700美元，但是還是有船公司提供不用與現貨價配比的長約價1800美元，由於本月15日還計畫加價300美元，估計屆時長約價都要作配比了。

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歐洲線本周每大箱運價僅收2100-2400美元，德魯里指出，下周洲歐洲線僅減了一個航班，攬貨業估計運價不容易提升。

今日SCFI上海到歐洲每箱(20呎櫃)運價1547美元，下跌103美元，跌幅6.24%；地中海線每箱2590美元，下跌94美元，跌幅3.50%；美西線每大箱2552美元，上漲193美元，漲幅8.18%；美東每大箱3518美元，上漲164美元，漲幅4.89%。

波斯灣線每箱運價4167美元，上漲190美元，漲幅4.78%，南美線(桑托斯)每箱運價2501美元，下跌108美元，跌幅4.14%；東南亞線(新加坡)每箱運價515美元，上漲13美元，漲幅2.52%。